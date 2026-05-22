Минэнерго и СБУ готовят решение по Червоноградской ЦОФ в интересах энергобезопасности, – Волынец

Ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ уже вышла на уровень СБУ, СНБО и президента Украины, поскольку речь идет фактически о стратегическом объекте для работы угольной отрасли.

Об этом заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

По его словам, сейчас Червоноградская ЦОФ остается единственной фабрикой, которая обеспечивает обогащение угля для государственных предприятий.

Волынец добавил, что премьер-министр Денис Шмыгаль публично подтвердил: государство впервые начало реально включаться в процесс вокруг предприятия. В частности, представители государства присутствовали на судебном заседании по смене арбитражного управляющего.

При этом депутат обратил внимание на слова министра о том, что ранее государство фактически не участвовало в таких процессах.

"Именно из-за такого многолетнего "молчаливого согласия" вокруг стратегических предприятий и вырастали разного рода "смотрящие", схемы и люди, которые годами держали под контролем целые процессы в угольной отрасли", – заявил Волынец.

Он также поддержал позицию премьера по "очистке государственных активов от института смотрящих".

Отдельно Волынец отметил, что Министерство энергетики уже работает над ситуацией вместе со Службой безопасности Украины и готовит дополнительные решения в сотрудничестве с Минобороны.

"Потому что когда речь идет об активе, от которого зависит стабильная работа государственных шахт, это уже вопрос энергетической безопасности государства", – подчеркнул он.

Напомним, суд по делу о назначении управляющего санацией ПАО "Львовская угольная компания" снова перенесли с 18 мая на 16 июня.