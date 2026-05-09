Минэнерго должно взять на себя ответственность за ситуацию вокруг Червоноградской ЦОФ, – нардеп

Народный депутат Украины Михаил Бондарь заявил, что ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ остается без системного решения, а ключевую роль в ее урегулировании должно взять на себя Министерство энергетики. Об этом он написал в фейсбук.

Видео дня

По его словам, после многочисленных обращений в государственные органы он продолжает получать ответы, в которых учреждения объясняют пределы своих полномочий, однако проблема работы предприятия остается нерешенной.

"Пинг-понг с письмами продолжается. Я получаю очередные "отписки", в которых чиновники объясняют свои полномочия, а ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ остается без системного решения", – заявил Бондарь.

Он сообщил, что получил два новых ответа по ситуации вокруг предприятия. Первая – от Министерства обороны через СНБО о возможности возвращения имущественного комплекса фабрики под контроль государства в условиях военного положения.

Как отметил депутат, в ответе Минобороны прямо указано, что для любого решения требуется четкое понимание дальнейшей модели управления предприятием и участие профильных органов.

"В ответе прямо указано: Минобороны готово участвовать в пределах своих полномочий, но для любого решения требуется четкое понимание, кто и как будет управлять предприятием дальше", — подчеркнул Бондарь.

Также, по его словам, в письме отмечается необходимость "специализированной отраслевой экспертизы" и определения организационных механизмов работы фабрики.

Второй ответ поступил относительно действий государственных органов в деле о банкротстве ПАО "Львовская угольная компания". В нем сообщается, что обращение направлено в Кабинет Министров Украины и Офис Генерального прокурора для рассмотрения в пределах компетенции.

Бондарь подчеркнул, что различные государственные структуры уже подтверждают наличие проблем вокруг предприятия — от затянутой санации до долгов по зарплатам и нестабильной работы фабрики. Однако именно Минэнерго, по его убеждению, должно координировать процесс решения ситуации.

"Моя позиция неизменна: именно Минэнерго здесь должно играть ключевую роль. Без их позиции, без четкой модели управления, без понимания, как предприятие должно работать дальше, все решения просто зависают в воздухе", – заявил народный депутат.

Напомним, ситуация вокруг Червоноградской ЦОФ обострилась на фоне длительной процедуры санации ПАО "Львовская угольная компания", проблем с управлением предприятием, долгов по зарплатам и фактической остановки производственных процессов.