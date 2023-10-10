Международный холдинг VEON, которому принадлежит Киевстар, окончательно вышел из рынка России

Глобальный оператор цифровых коммуникаций VEON (офис в Нидерландах) объявил о завершении выхода из России и продаже российского актива "Вымпелком". Условия соглашения не предусматривают возможности повторного выкупа, то есть завершение сделок на российском рынке является полным и окончательным для VEON.

Как комментирует президент Киевстара Александр Комаров, "после выполнения длинного ряда юридических процедур наш 100% акционер VEON ставит точку в отношениях с российским телеком рынком. Это будет означать укрепление стратегии развития компании на шести других рынках, в том числе - в Украине". В частности, в ближайшие три года VEON планирует инвестировать в Украину 600 млн. долларов, которые будут направлены на восстановление телеком сети и развитие цифровых услуг и новых мобильных технологий.

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Александр Комаров подчеркнул, что компания Киевстар работает в обычном режиме, и с начала полномасштабного вторжения России уже инвестировала в развитие телеком рынка страны 8,2 млрд грн, уплатила государству 15,2 млрд грн налогов, а также предоставила поддержку государственным органам, военным, органам безопасности и правопорядка в размере более 1,4 млрд. грн., в том числе бонусов и услуг без дополнительной оплаты на сумму 577 млн. грн.

Кроме того, Киевстар готовит сеть к работе в условиях возможных отключений электроэнергии, для чего инвестировал 988 млн грн. До конца 2023 года на базовых станциях Киевстара будет установлено 110 тысяч новых аккумуляторов.