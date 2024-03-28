'Метинвест' инвестировал более 276 млн грн в капремонт коксовых батарей в Запорожье

Несмотря на сложности, вызванные полномасштабным вторжением России, Запорожкокс Группы "Метинвест" продолжает вкладывать деньги в капремонт оборудования коксовых батарей. Всего за два года в эти ремонты компания инвестировала 276 млн грн.

В 2024 году выполнено переложение двух простенков камер коксования, проведена замена элементов армирования, броней и анкерных колонн на печах. Также планируется переложение еще двух простенков камер коксования. На комплексе КБ №2 также производится ряд ремонтов.

"Несмотря на близость фронта, предприятие продолжает обеспечивать металлургов качественным коксом. Ключевым фактором стабильного производства является исправность основного оборудования – коксовых батарей. С начала 2022 года на капитальное обновление коксовых батарей №2 и №5-6 предприятие направлено более 276 млн гривен", – говорит генеральный директор Запорожкокса Александр Бехтер.

Капремонт производится в условиях действующего производства, что позволяет поддерживать запланированные объемы производства кокса. Произведенный ремонт продлит срок эксплуатации агрегата и снизит нагрузку на окружающую среду.

"Метинвест" Ахметова заплатил в бюджет Украины почти 15 млрд грн налогов за 2023 год.

Компания отказалась от налоговых льгот и уплатила налоги в полном объеме, а также направила почти 5 млрд. грн. в поддержку ВСУ и мирных жителей с начала войны.