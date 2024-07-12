Металлурги призвали НКРЭКУ не устанавливать единый тариф на распределение электричества

Объединение предприятий "Укрметаллургпром" (УМП) призвало Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (КРЭКУ) не допустить унификации тарифов на услуги по распределению электрической энергии: это будет прямой дискриминацией крупных промышленных потребителей электрической энергии в Украине, и будет противоречить существующей практике тарифообразования на услуги распределения электроэнергии в ЕС. Кроме того, это чревато значительными негативными последствиями для конкурентоспособности ГМК, снизит налоговые отчисления в бюджет и объемы валютной выручки в Украину.

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Об этом говорится в письме объединения к председателю НКРЭКУ Валерию Тарасюку.

"В СМИ появилась информация о возможности отмены НКРЭКУ разделения потребителей услуг по распределению электрической энергии на классы. Считаем, что такое решение может иметь серьезные негативные последствия для предприятий горно-металлургического комплекса (ГМК), а значит и для экономики Украины в целом", – говорят в УМП.

Как известно, сейчас потребители электрической энергии в Украине делятся на два класса: 1 класс – потребители, использующие электрическую энергию напряжением 27,5 кВ (большая промышленность), и 2 класс – все остальные потребители. Но предприятия ГМК используют высоковольтную электрическую энергию, которая требует значительно меньше затрат на распределение для операторов системы распределения.

"Предприятия ГМК имеют свою энергетическую инфраструктуру, включая трансформаторы, подстанции и высоковольтные линии. Отмена распределения на классы приведет к двойной оплате – за собственную и общую инфраструктуру. Это не только повысит их операционные расходы, но и окажет негативное влияние на конкурентоспособность украинской металлургической продукции на международном рынке", – отметили в УМП.

Там напомнили, что горно-металлургический комплекс является ключевым сектором экономики, который вносит около 5,7% в ВВП страны вместе, обеспечил более $4 млрд валютных поступлений в 2023 году и уплатил более 25 млрд грн прямых налогов в 2023 году. Кроме того, отрасль создает более 350 тыс. рабочих мест и обеспечивает 35% грузоперевозок Укрзализныци и морских портов Украины.

Кроме того, ГМК является ведущим сектором в поддержке сил обороны Украины: предприятия производят противоменные тралы, модульные укрытия и взводные опорные пункты, макеты военной техники и бронепластины.

Отмена распределения на классы потребителей электрической энергии повлечет за собой значительный рост затрат в отрасли, и сделают производство ГМК нерентабельными – ведь дополнительные расходы отрасли будут составлять более 3 миллиардов в год.

"Это повлечет за собой снижение объемов производства, потерю рабочих мест, снижение экспортного потенциала, падение поступлений в бюджет и невозможность дальнейшей помощи силам обороны Украины. Дополнительное финансовое бремя на промышленность несет риск сокращения объема инвестиций, отрицательно скажется на объеме ВВП и снизит поступления в бюджет, поскольку предприятия ГМК являются основными налогоплательщиками. Это усложнит послевоенное восстановление Украины и может привести к потере целых отраслей экономики", – отметили в УМП.

В то же время там напомнили: общепризнанной практикой в странах Европейского Союза является дифференциация тарифов на услуги по распределению электрической энергии, причем количество таких классов обычно превышает три, в то время как в Украине их всего два. В контексте евроинтеграционных процессов Украине следует совершенствовать систему классификации потребителей по классам напряжения, а не унифицировать тарифную политику.

Ранее сообщалось, что если тарифы на распределение электрической энергии для 1-го и 2-го класса напряжения в Украине будут приведены к одному уровню, то украинский бизнес получит убытки в размере 5-6 млрд грн.