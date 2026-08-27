Металлурги предупредили правительство о риске «ручного» регулирования тарифов УЗ и сокращения грузопотоков

Федерация металлургов Украины призвала правительство отказаться от инициативы по усреднению тарифного расстояния до портов Большой Одессы – такой механизм может фактически дать "Укрзалізниці" возможность вручную влиять на стоимость перевозок и ухудшить конкурентоспособность украинских экспортеров.

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Об этом говорится в письме Федерации металлургов Украины, адресованном министру по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николаю Калашнику, министру экономики и окружающей среды Украины Александру Кравченко, министру финансов Украины Сергею Марченко и главе Государственной регуляторной службы Украины Алексею Кучеру.

Речь идет о предложении изменить правила определения тарифного расстояния до портов Большой Одессы. Предполагается, что на период военного положения и в течение шести месяцев после его окончания "Укрзалізниця" сможет самостоятельно устанавливать особенности определения тарифных расстояний при грузовых перевозках.

В Федерации металлургов заявляют, что предложенная модель не содержит прозрачного и понятного механизма реализации. "Фактически это приведет к "ручному" регулированию тарифов под видом так называемого выравнивания тарифных расстояний", – говорится в письме.

В организации подчеркивают, что тарифное расстояние напрямую влияет на размер платы за перевозку. Поэтому установление одинакового среднего расстояния для разных маршрутов может изменить расходы отдельных грузовладельцев независимо от фактической длины перевозки. А учитывая монопольное положение "Укрзалізниці", такой механизм создает риск скрытого субсидирования одних участников рынка за счет других.

Отдельно металлурги предупреждают о возможных экономических последствиях: по их оценке, искусственное усреднение тарифного расстояния может сделать часть перевозок экономически невыгодной и привести к сокращению или остановке транспортировки металлургических грузов, окаток, железорудного концентрата и зерна.

В Федерации отмечают, что это происходит в условиях, когда промышленные предприятия и так несут убытки из-за войны, обстрелов и ухудшения экспортной логистики. "Вместо стратегий снижения удельной себестоимости, оптимизации сети и привлечения новых грузовладельцев, "Укрзалізниця" в очередной раз выбирает самый простой, но разрушительный путь – покрытие собственных расходов и убытков за счет повышения грузовых тарифов", – заявили в Федерации.

Отдельный блок замечаний касается процедуры принятия решения. В Федерации подчеркивают, что изменения в правила определения тарифных расстояний имеют признаки регуляторного акта, а значит, должны проходить предусмотренную законодательством процедуру.

Также в письме отмечается, что тарифы на грузовые железнодорожные перевозки устанавливаются профильным министерством по согласованию с Министерством экономики и окружающей среды и Министерством финансов. Поэтому, по мнению авторов обращения, изменения не могут быть введены без учета позиции этих ведомств.

По итогам обращения Федерация металлургов просит Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта отказаться от инициативы по усреднению тарифного расстояния до портов Большой Одессы и не допустить принятия механизма, который предоставит "Укрзалізниці" право самостоятельно определять особенности тарифных расстояний. А Министерство экономики и окружающей среды и Министерство финансов Федерация призывает оценить возможные риски для бизнеса и экономики и не согласовывать проект в предложенной редакции.