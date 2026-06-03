Меньше простоев, больше эффективности: 'Укрнафта' установила 112 современных систем дозирования реагентов на скважинах

"Укрнафта" продолжает внедрение систем дозирования жидких реагентов на нефтяных и газовых скважинах.

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Речь идет о системах автоматического дозирования химических реагентов с капиллярной трубкой, которые позволяют подавать реагенты непосредственно в призабойную зону скважины и эффективнее влиять на ее режим эксплуатации.

Системы оснащены дистанционным управлением насосного оборудования на поверхности и мониторингом давления скважин, что позволяет контролировать параметры в реальном времени и оперативно реагировать на изменения в режиме работы скважин.

"Такие решения являются стандартной практикой для современной нефтегазовой отрасли, поскольку позволяют повышать надежность работы фонда и уменьшать количество простоев скважин, – отметил председатель правления АО "Укрнафта" Богдан Кукура. – На сегодня приобретено 115 комплектов таких систем, из них 112 уже смонтировано и работают. В 2026 году продолжаем масштабирование этих решений".

Результат внедрения:

уменьшение коррозионного воздействия на подземное оборудование скважины;

снижение риска соле- и парафиновых отложений;

стабилизация работы газовых скважин;

увеличение межремонтного периода работы скважин.

В итоге – меньше простоев и более эффективная эксплуатация фонда.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.