Механизм льготной поставки газа нуждается в пересмотре, – Бойко

Механизм льготной поставки природного газа требует пересмотра, чтобы зимой было достаточно голубого топлива.

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Об этом в интервью заявил советник премьер-министра Юрий Бойко.

""Нефтогазу" будет трудно самостоятельно закачать весь необходимый объем для того, чтобы страна зиму прошла спокойно. Поэтому необходимо, чтобы подставили плечо частные трейдеры. Совершенно очевидно, что для этого необходима экономическая целесообразность таких сделок", – сказал он.

Бойко отметил, что цена реализации газа должна формироваться на основе рыночных механизмов, а внутреннее ценообразование должно быть максимально рыночным.

Он добавил, что также следует проанализировать действующий механизм льготной поставки газа.

"Гарантировано с фиксированными ценами на газ должны остаться только бытовые потребители и производители тепла (через законодательный мораторий на повышение тарифов на тепло). По остальным категориям потребителей, которые сегодня имеют фиксированные льготные цены, нужно считать, хватит ли внутреннего ресурса газа для этой цели", – подчеркнул Бойко.

Напомним, аналитик газового рынка ExPro Consulting Михаил Свищо заявил, что отопительный сезон 2025 – 2026 годов рискует стать серьезным вызовом для энергетической системы из-за регуляторных помех и удорожания газа в Европе.

Он напомнил, что газодобывающая инфраструктура Украины повреждена российскими ударами и ей придется импортировать больше газа, чем прогнозировалось ранее.