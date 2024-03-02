Механизм экономической мобилизации вызывает критику украинцев – СМИ

Механизм экономической мобилизации, предполагающий либо наличие зарплаты от 35 тыс. грн, либо ежемесячную оплату 20 тыс. грн, негативно воспринимают как военные, так и представители бизнеса, и может привести к сокращению бизнеса, пишет ICTV.

"Озвученный размер заработной платы, достаточной для экономической брони, – это почти вдвое больше средней заработной платы в Украине за 2023 год, а потому вызывает неприятие у значительного количества людей, отмечают юристы. Так, по словам адвоката судебной практики ЮКК Де-Юре Владислава Мартынчука, если экономическое бронирование будет реализовано, независимо от размера платы бизнес воспользуется возможностью забронировать работников. Но количество забронированных будет зависеть с одной стороны от минимального порога, а с другой – от масштаба бизнеса", – указывает издание.

Впрочем, при текущем потенциальном пороге забронировать всех работников будет практически невозможно для большинства предпринимателей. Как следствие, остается определенное количество незабронированных работников, что в дальнейшем может привести к сокращению объемов бизнеса, отмечает Мартынчук.

Это будет потенциальной проблемой для бизнеса, своего рода дамокловым мечом. Даже если предположить, что всем незабронированным можно легко найти замену (а это не так, поскольку предел в 30 тыс. оставляет вне спасительного круга много квалифицированного персонала среднего звена), то такая замена все равно потребует времени и приведет к сокращению масштаба бизнеса", – объяснил эксперт.

Ранее Европейская бизнес ассоциация также призвала украинские власти создать действительно работающие, сбалансированные нормы мобилизации, не парализующие работу части страны и ее экономики. Ведь находящиеся в разработке нынешние инициативы могут привести к переходу большой части экономики в "тень" для сохранения работников.