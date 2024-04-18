Масштабная коррупция на Черновицкой таможне: суд арестовал двух фигурантов громкого дела, названы имена

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) в деле масштабных хищений на Черновицкой таможне на 290 млн грн взял под стражу бывшего руководителя Черновицкой таможни Николая Салагора с альтернативой в 60 млн грн залога. Также арестован еще один фигурант дела Игорь Савко, для него установлена сумма залога в 6 млн грн.

При внесении залога на лиц будут возложены соответствующие процессуальные обязанности. Об этом сообщила Специальная антикоррупционная прокуратура (САП), официально не называя имен фигурантов.

"Суд поддержал позицию прокурора и применил к соорганизатору меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 60 млн грн залога. К члену преступной организации применена мера пресечения в виде содержания под стражей. В то же время суд определил как альтернативную меру пресечения залог в размере 6 млн грн", – говорится в сообщении.

По данным журналиста Олега Новикова, речь идет именно о Салагоре и Савко. Отмечается, что, согласно позиции следствия, Салагор был соорганизатором схемы хищений на время растаможке товаров на таможенном посту "Вадул – Сирет" Черновицкой таможни в 2017-2019 годах.

Савко считается членом преступной организации. Его, по словам журналиста, также подозревают в организации избиения журналистов, пытавшихся разоблачить коррупционную схему на Черновицкой таможне. "По данным следствия, он это сделал во исполнение указания Салагора", – отмечает Новиков.

Хищения на Черновицкой таможне: как работала схема

По данным следствия, в течение 2017-2019 годов через пункт пропуска на границе Украины и Румынии грузовыми автомобилями ввозились товары на основании поддельных документов. Речь идет о таможенном посте "Вадул – Сирет". Схема привела к нанесению государству убытков на 290 млн грн в виде недополученных налогов.

При этом применялись заниженные ставки ввозной пошлины, в том числе нулевые. Новиков уточнил, участники организовали незаконный ввоз высоколиквидных товаров из Турции (одежда, обувь, аксессуары), оформляя транспорт с ними как пустой или маскируя их "товарами прикрытия" (ткань, ДСП, кирпич) со значительно меньшей таможенной стоимостью.

"В некоторых случаях транспортные средства с товарами при въезде на таможенную территорию Украины заявлялись как пустые. Руководством таможни был обеспечен внеочередной пропуск таких автомобилей и беспрепятственное таможенное оформление задекларированных товаров "группы прикрытия", – рассказали в САП.

Как сообщал Новиков, в дальнейшем транспорт ехал на склады предпринимателей. Там высоколиквидные товары выгружали и реализовывали, а загруженные вместо них "товары прикрытия" доставляли на таможенный пост "Черновцы" для оформления и уплаты заниженных платежей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее ВАКС избрал меры пресечения в деле о масштабном хищение бюджетных средств на Херсонщине, которое организовали во время техобследования объектов, поврежденных в результате агрессии РФ. При этом суд отказался взять под стражу директора департамента развития территорий Херсонской ОВА Светлану Васину, которую отпустили под 800 тыс. грн залога с возложением обязанности сдать загранпаспорт и прибывать по первому вызову.

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