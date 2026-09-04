Машиностроители ДТЭК изготовили 1,4 млн запчастей для подготовки шахт к зиме

В январе-августе машиностроительные предприятия ДТЭК изготовили и отремонтировали более 1,1 тыс. единиц горно-шахтного оборудования.

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

"В январе – августе машиностроительные предприятия ДТЭК Энерго изготовили и отремонтировали более 1,1 тысячи единиц горно-шахтного оборудования, а также выпустили 1,4 млн запчастей и комплектующих", – говорится в нем.

Среди нового оборудования – восемь проходческих и очистных комбайнов, а также три электродвигателя украинского производства.

"Сегодня все усилия украинских энергетиков, ремонтников, шахтеров и машиностроителей направлены на то, чтобы наша страна пережила предстоящий отопительный сезон", – отметил генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

По его словам, машиностроители изготавливают новые комбайны, ремонтируют горно-шахтное оборудование и производят комплектующие, необходимые для надежной работы угледобывающих предприятий.

Напомним, по итогам 2025 года ДТЭК Рината Ахметова инвестировал в поддержку украинской угледобычи 6,7 млрд грн. В 2022–2024 годах объем таких инвестиций превысил 18 млрд грн. Средства направлялись на проходку и ремонт горных выработок, оснащение лав и поддержание производственных мощностей шахт.