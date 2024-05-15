Марина Боржемская показала единственного сына-красавца от Вячеслава Узелкова, похожего на нее как две капли воды

Бывшая жена известного украинского боксера Вячеслава Узелкова, тренер проекта "Зважені та щасливі" (СТБ) Марина Боржемская по случаю 15-летия своего единственного сына Роберта показала его новые фото. В комментариях справедливо заметили, что с годами юноша все больше похож на свою маму.

Звезда ТВ показала как студийные фото школьника, так и общие кадры. Можно заключить, что Роберт довольно раскованно чувствует себя перед камерой и умело повторяет модельные позы. Пост-поздравление появился в Instagram.

"Хочу в этот день пожелать тебе продолжать приобретать свой опыт, смело шагать именно своим путем, а не проживать наши ожидания. У тебя есть все ресурсы для этого. Ты сможешь, я уверена в тебе", – написала Марина Боржемская.

15-летний Роберт уже имеет полноценное портфолио из студийных кадров. Он вырос статным, стильным и улыбающимся юношей, очень похожим на блондинку-маму. В комментариях об этом написали не раз.

"Очень похож на мамочку. Удачи молодому козаку", "Девочки будут стоять в очереди", "Уже стал похожим на вас", "Каким взрослым стал", – порадовались подписчики.

Напомним, пара Боржемской и Узелкова жила вместе 20 лет, пока в 2018-м знаменитости со скандалом не развелись. Дети – сын Роберт и дочь Оливия – не хотят общаться с папой.

Как писал OBOZ.UA, в феврале 2022 года Вячеслав Узелков неожиданно сообщил поклонникам, что собирается жениться. Подробнее об этом – читайте в материале.

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