Малюська о замороженных активах РФ: Украине нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну

В ЕС одобрили план использования доходов, полученных от инвестирования замороженных российских активов в Европе. В год для закупки оружия Украине предлагается сумма от 2,5 до 3 миллиардов евро. Это "почти ничто" в контексте неотложных потребностей Украины в войне, заявил министр юстиции Денис Малюська.

"Если мы говорим о потребностях Украины, военных и невоенных, 3 миллиарда евро – это действительно почти ничто. Нам нужны сотни миллиардов, чтобы выиграть войну", – так Малюська прокомментировал для Politico принятое в Европе решение.

Впрочем, "это все равно хороший первый шаг", добавил министр.

Достоверно известно, что только в ЕС заблокировано (или "заморожено") не менее 200 миллиардов евро российских государственных активов. Ранее в Европе неоднократно говорили о необходимости передачи Украине этих денег. Но в последнее время чиновники ЕС перестали употреблять словосочетание "замороженные российские активы" без слова "прибыли".

"Украинское правительство действительно хотело бы получить полную конфискацию российских активов и действительно верит, что это законно. И это единственный подход, который будет решающим в вопросе разрешения войны", – сказал по этому поводу Малюська.

Как сообщал OBOZ.UA, ЕС согласился только на конфискацию доходов депозитариев. А о дальнейших шагах в Евросоюзе так и не договорились.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что 90% доходов от замороженных российских активов в странах ЕС должны идти на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Еще 10% поступлений – пополнять бюджет ЕС и использоваться для финансирования программ восстановления Украины.

В общей сложности на Западе находятся до 300 млрд долларов замороженных российских активов. Но, по мнению некоторых аналитиков, эта сумма может быть значительно больше – вплоть до одного триллиона долларов.

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