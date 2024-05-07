Все зависит от трактовки: эксперт по международной экономике указал, насколько реально Украине получить замороженные активы РФ. Видео

На Западе находятся 300 миллиардов долларов замороженных российских активов. Но эта сумма может быть значительно больше – вплоть до одного триллиона долларов. Все зависит от трактовки. И все эти деньги может получить Украина, правда, при определенных условиях и по определенному назначению.

Об этом рассказал эксперт по международной экономике Иван Усс в новом выпуске программы Oboz.Talk.

Аналитики подсчитали, что этих 300 миллиардов долларов хватило бы на потребность украинской армии на несколько лет. Или они могут пойти на послевоенное восстановление Украины.

Но, как объяснил эксперт, это не окончательная сумма. На самом деле, когда говорят о 300 миллиардах, то речь идет только о замороженных активах Центрального банка России.

"Кроме денег, собственно, Центрального банка России и связано с правительством России, еще есть деньги подсанкционных российских лиц. И вот здесь можно дальше уже нам додумывать, что в случае, если будет установлено, что эти деньги формально физических лиц, предпринимателей на самом деле являются деньгами Кремля, или связанного с руководством России людей, то можно и эти деньги также рассматривать, как говорится, в эту копилку. Все.

Но, по словам эксперта, вопрос о передаче замороженных российских активов Украине задали на паузу и ищут полумеры.

"Вот когда мы слышим о налогах с доходов, или о самих доходах, это же полумера. То есть, почему эти вопросы все возникли? Потому что не могут принять решение, что предоставляем эти деньги Украине. Но дискуссии продолжаются", - отметил эксперт. юридических оговорок к передаче этих средств Украине нет. В этом сходятся юристы.

Иван Усс отметил, что согласно опросу издания Bloomberg, юристы были едины – эти деньги без проблем можно направить в Украину.

"Единственное, что они говорят, что нужно использовать термин "эргосомнис", то есть преступление против человечества. То есть, я думаю, суть в том, что нужно классифицировать действия России как преступление против всех, и соответственно арестовывать активы на этой основе", - сказал Все.

Ссылаясь на слова лауреата Нобелевской премии по экономике Джозефа Стиглица, эксперт отметил, что если не сделать этого шага, весь мир получит сигнал, что оказывается можно взрывать мироустройство и быть уверенным в том, что "с вашими деньгами, все будет хорошо".

Американский конгресс недавно принял законопроект о конфискации российских активов в пользу Украины и Киев может получить около 8 миллиардов долларов. Это решение Соединенных Штатов создало прецедент, и теперь начнутся дискуссии, считает эксперт.

В частности, будут обсуждаться и решаться, на что эти деньги могут быть направлены.

"Когда в Европейском Союзе говорили даже не об активах, а о доходах, то звучала такая фраза, на восстановление Украины, на восстановление. Но знаете, до восстановления надо дожить. До восстановления еще одна важная, как говорится, остановка. Эта остановка называется победа. Потому что без победы Украины в войне говорить о восстановлении Украины нет смысла", – отметил Иван Усс.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что 90% доходов от замороженных российских активов в странах ЕС должны идти на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Еще 10% поступлений должно пополнять бюджет ЕС и использоваться для финансирования программ восстановления Украины.

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