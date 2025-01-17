'Лучший годовой показатель': УЗ в 2024 году нарастила объем грузов на 18%

По итогам работы в прошлом году, "Укрзалізниця" перевезла 174,93 млн тонн грузов – это на 26,5 млн тонн, или на 17,9% больше, чем в 2023 году.

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Об этом сообщил заместитель директора Департамента коммерческой работы УЗ Валерий Ткачев.

"Это лучший годовой показатель объема перевозки грузов железнодорожным транспортом за военное время, достигнутый благодаря разблокированию экспорта товаров через порты Большой Одессы", – отметил он.

Что касается структуры экспортных перевозок, то больше (40%) "Укрзалізниця" перевезла зерновых. На втором месте – 39% – рыжая железная и марганцевая, на третьем – черные металлы.

Напомним, ранее стало известно, что "Укрзалізниця" получила за 3 квартала 2024 года 1,7 млрд грн чистой прибыли. Это, по мнению экспертов рынка, позволяет компании удержать тариф на грузы на текущем уровне. Но УЗ существенно увеличила операционные расходы, и поэтому инициировала увеличение тарифа на грузовые перевозки на 37%.

Бизнес-ассоциации раскритиковали это решение и предупредили о существенных рисках для экономики, которые оно несет. Так, завод "АрселорМиттал" Кривой Рог предупредил, что может закрыть завод, где работает 20 тысяч человек. А в Дунайском пароходстве заявили об опасности остановки флота в случае повышения тарифа.