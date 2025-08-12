Лагун проиграл в Лондоне $100 млн 'Фокстроту': появились новые подробности судебного дела

Бывший владелец обанкротившегося "Дельта Банка" Николай Лагун должен выплатить более $100 млн компаниям из группы "Фокстрот" по долгам, которые были обеспечены его личным обязательством еще в начале 2010-х годов. Такое решение еще в марте 2024 г. вынес Лондонский суд международного арбитража The London Court of International Arbitration (LCIA), однако публично о нем не было известно, пишет издание "Українські новини" со ссылкой на Коротко.Про. Журналисты опубликовали выдержку из судебного решения.

Согласно материалам дела, в 2012 году группа компаний "Фокстрот" (через офшорные FG Financing и Nonolet) выделила кредит почти на $69 млн для "Дельта Банка" (а именно на компанию Jamico Finance Limited ("Jamico"), зарегистрированную на Британских Виргинских Островах). Эти ссуды были обеспечены различными формами залога, включая личные гарантии Николая Лагуна и вовремя погашены. Впоследствии дополнительно было выделено $50 млн на еще одну "дельтовскую" оффшорку - Silisten Trading Limited (также БВО). Кроме личных гарантий, Лагун также подкрепил ссуду акциями "Дельта банка" общим объемом до 20% капитала. По всему долгу структуры "Дельты" заплатили всего $5 млн. В 2015 году в банк ввели временную администрацию. За эти средства "Фокстрот" и судился лично с Лагуном. Согласно окончательному решению суда, Николай Лагун обязан уплатить истцам суммарно $117 млн. ($50 млн долга и остальные – проценты), а также свыше 3,5 млн фунтов стерлингов юридических расходов и арбитражных сборов.

"Группа компаний "Фокстрот" вряд ли стала бы тратить свыше 2,5 млн фунтов стерлингов на юридическое сопровождение дела в течение двух лет, если бы ее шансы на возврат более 100 млн долларов кредита - да еще и не с юридического лица, а непосредственно из Николая Лагуна - не равнялись хотя бы 50%. покроют, по крайней мере, значительную долю этих требований", - предполагают авторы.

Согласно данным судебных материалов, Лагуна в суде представляли Mr. John Marjason-Stamp, Mr. Sam Cheesbrough, Ms. Michelle Duncan, Mr. Stephen Karori и Ms. Первая фирма, по данным Legal500, занимает первое место в Лондоне в категории "Налоговые судебные процессы и расследование", а вторая – в ряде других категорий. Вряд ли услуги их адвокатов стоили дешево, констатирует издание.

Авторы также производят аналогию с делами против Лагуна со стороны государственных банков. "Если Николай Лагун может себе позволить таких юристов, а также если потенциально он может выплатить (и вероятно теперь выплатит) группе "Фокстрот" свыше $100 млн (или около 4 млрд грн.) - то закономерен вопрос о перспективах возврата средств, выведенных из банка - украинскому государству", - пишет автор. И добавляет, что ориентировочная сумма ущерба, нанесенного деятельностью Лагуна из-за вывода средств рефинансирования, а также кредитов от государственных Сбербанка и Укрэксимбанка, и сумма требований Фонда гарантирования вкладов, который выплачивал депозиты обманутым вкладчикам "Дельты", достигает 50 млрд грн.

Напомним, в августе 2023 Лагун инициировал процедуру собственного банкротства как физического лица, применив для себя нормы и процедуры, предусмотренные для малообеспеченных слоев населения. Он признал около 7 млрд. грн. требований к себе со стороны государственных банков, однако просил у суда списать 6 из них. При этом остаток в размере примерно одного миллиарда гривен Лагун обещал гасить по своей нищенской зарплате в Вене в размере нескольких сот евро.

С 2022 года Лагун находится в Вене и включается в судебные заседания только по видеосвязи. Судебные процессы и многочисленные расследования против него продолжаются вяло, только в конце 2023 года он был объявлен в международный розыск. В Украине же, как неоднократно писали медиа, на него работает целая мини-империя - от объектов недвижимости в оккупированном Крыму до многочисленных земельных участков под застройку, коммунального и финансового бизнеса, записанных на подставных лиц. Чтобы избежать экстрадиции из Австрии, еще в 2014 году Лагун, вероятно, оформил себе российский паспорт, так же впоследствии сделала и мать его малолетних детей, бывшая глава правления "Дельта Банка" Елена Попова.

"Эффективный розыск активов олигарха, имеющий прямые контакты с россией, мог бы стать громкой историей успеха для правоохранительных органов и обновленного Агентства по розыску и возвращению активов, продемонстрировав, среди прочего, и международным партнерам Украины готовность к приложению реальных, а не мифических усилий к привлечению к срокам привлечений к ответственности связей с предыдущими или нынешними чиновниками", - резюмирует издание.