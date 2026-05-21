Kyiv Independent бьет тревогу: новые квоты ЕС на сталь станут еще одним ударом по украинской металлургии после запуска CBAM

Европейский парламент поддержал новые защитные меры по импорту стали в ЕС, которые предусматривают почти двукратное сокращение беспошлинных квот. Украинские металлургические компании предупреждают: это может привести к потере ключевого экспортного рынка и еще больше ухудшить ситуацию для отрасли, которая уже работает в условиях войны, энергетических проблем и действия механизма экопошлин CBAM, пишет издание Kyiv Independent.

На днях евродепутаты согласовали сокращение объема беспошлинного импорта стали в ЕС до 18,3 млн тонн в год – это на 47% меньше нынешнего уровня. Новые правила должны заработать с июля 2026 года. Для импорта сверх установленных квот будет действовать пошлина в 50%. В Европейской комиссии заявили, что Украина, вероятно, сможет продолжить поставки стали в ЕС, однако "на более низком уровне, чем в предыдущие годы".

Для украинских производителей это означает дополнительные риски для отрасли, которая после начала полномасштабной войны фактически переориентировалась на европейский рынок. После введения ЕС автономных торговых мер в 2022 году именно Евросоюз стал главным покупателем украинской металлопродукции, указывает издание.

По данным GMK Center, в 2025 году 79% украинского экспорта стали приходилось именно на страны ЕС. В целом украинские металлурги поставили на европейский рынок 2,65 млн тонн продукции. Но отрасль уже столкнулась с резким падением экспорта – из-за запуска механизма углеродной корректировки импорта CBAM. По оценкам GMK Center, после начала действия механизма поставки украинской стали сократились на 60–70%.

Руководитель офиса CEO компании "Метинвест" Александр Водовоз говорит, что новые ограничения создают серьезную угрозу как для украинских производителей, так и для европейских потребителей. "Многие наши клиенты в Европе зависят от нас, и это также станет вызовом для них", - отметил он.

По словам Водовиза, украинские производители фактически не имеют альтернативных рынков сбыта вне ЕС. "Мы не видим других рынков за пределами Европы. Себестоимость производства и логистики не позволяет нам эффективно продавать нашу продукцию где-либо", – подчеркнул представитель "Метинвеста".

В настоящее время Европейская комиссия проводит переговоры по распределению новых квот между странами-экспортерами. По информации Financial Times, в ходе предварительных переговоров в Женеве Еврокомиссия предложила для Украины беспошлинную квоту в 713 тыс. тонн стали. В отрасли считают такой объем недостаточным: по словам представителя "АрселорМиттал Кривой Рог", только их предприятие планировало экспортировать в ЕС 1,25 млн тонн стали в 2026 году.

Украинские производители также отмечают, что новые квоты накладываются на отрасль в момент, когда предприятия уже работают в условиях постоянных российских обстрелов, дефицита электроэнергии, кадровых проблем и логистических ограничений. По словам Александра Водовиза, без учета военных условий жесткие квоты в сочетании с CBAM могут привести к остановке металлургических предприятий.

Определенную поддержку украинская сторона сейчас получает в Европарламенте. В частности, евродепутат из Швеции Карин Карлсбро, которая недавно посетила украинские металлургические предприятия, заявила, что Украина не должна стать жертвой новых ограничений ЕС – в то время, когда ее металлургическая отрасль находится под прямыми российскими атаками.

Она также подчеркнула, что Украина не является источником глобального избытка сталелитейных мощностей, а ЕС должен относиться к ней как к будущему члену Союза и стратегическому партнеру. "ЕС должен выполнить свое обещание о предоставлении Украине специального статуса в рамках новых правил", – резюмировала евродепутат.