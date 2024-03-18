'Кузнец рынка труда': сеть АЗС ОККО попала в рейтинг лучших работодателей Украины

Сеть автозаправочных станций ОККО получила номинацию "Кузнец рынка труда" в рейтинге лучших работодателей Украины, составленном изданием OBOZ.UA. ОККО награждена за возможности для украинцев реализовать себя без опыта работы.

OKKO – один из ведущих украинских работодателей в сфере топливного ретейла, продолжает активно развиваться и обеспечивать новые возможности для трудоустройства. В компании сейчас работает 10 тысяч человек, есть и открытые вакансии, в том числе и для тех, кто не имеет опыта в этой отрасли.

В компании давно работает программа наставничества, где опытные работники помогают новым коллегам осваивать процессы работы на АЗК. Учебные программы и инструкторы по обучению в каждом регионе помогают интегрировать новых работников в коллектив и рабочие процессы.

Кроме того, в ОККО действует прозрачная система мотивации, а средняя зарплата превышает среднюю в отрасли. Программы карьерного роста и обучения, такие как "Карьерный лифт" и "Академия супервайзера", предоставляют работникам возможность развиваться и продвигаться по карьерной лестнице.

Компания с первых дней войны помогала не только своим работникам с жильем, семьям переехавших коллег – с работой, но и активно включилась в помощь ВСУ. Две волны совместной с фондом "Вернись живым" инициативы "ОКО за ОКО" уже обеспечила 25 разведкомплексами ВСУ, пулеметами, минометами и гранатометами бригады ТрО. Сейчас продолжается третья волна – сеть отчисляет средства с каждого литра брендового горючего Pulls. За этот период ОККО уже перечислила 1,5 млрд грн на поддержку войск и гуманитарные нужды.

В целях поддержки психологического состояния работников компания предоставляет доступ к телефонной линии психологической помощи и организует различные тренинги и курсы по психологии и личностному развитию.

"В компании OKKO мы постоянно усовершенствуем наши практики и программы с целью создания благоприятной среды для развития наших работников. Мы стремимся быть не только надежным работодателем, но и активным участником в восстановлении и развитии нашей страны", – отмечают в компании.

OKKO продолжает свое развитие и остается лидером в своей отрасли, предоставляя новые возможности для профессионального и личностного роста своим работникам и активно способствуя восстановлению Украины.