Куда пропадают деньги: аналитики KIT Group рассказали об основных финансовых ловушках

Главной причиной финансовых проблем являются не большие расходы, а то, что люди просто не знают, куда уходят их деньги. Они не рассматривают свой бюджет как систему и, даже имея хороший доход, живут от зарплаты до зарплаты.

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Такое мнение в блоге на сайте Korrespondent.net высказали аналитики КИТ Group.

"В результате – расходы растут, долги накапливаются, финансовая подушка не формируется. А инвестиции попадают в раздел "не сейчас"", – описывают ситуацию аналитики компании.

Чтобы избежать такой ситуации, необходимо вести учет расходов и правильно распределять средства. Если есть долги или кредиты, – в первую очередь их погасить, ведь это финансовые дыры в бюджете.

Обучение управлению бюджетом следует начинать с аудита расходов за предыдущий месяц-два. Далее – структурировать их по трем категориям: базовые (жилье, коммунальные услуги, транспорт, продукты, одежда, связь, медицина), дополнительные (развлечения, кафе, путешествия, подписки) и инвестиционные (обучение, страхование, вложения в развитие).

Ориентир таков: базовые расходы должны составлять не более 50% бюджета, дополнительные – 20–25%, инвестиционные – около 20%. Если базовые расходы достигают 80–90% – это сигнал к пересмотру как расходов, так и доходов.

Правильным должен быть и порядок распределения средств. Формула "сначала заплати себе" работает не всегда. Пока человек учится распределять свой бюджет, сначала нужно откладывать средства на базовые расходы, затем — на инвестиционные и далее – на дополнительные.

Но если есть долги и кредиты, вариант распределения средств другой. В приоритете – закрытие этих финансовых дыр. Ведь каждый месяц обслуживания кредита – это отток денег на проценты. После покрытия базовых потребностей все свободные средства необходимо направлять на погашение долгов

"В то же время нужно формировать подушку безопасности – откладывать определенную сумму средств, на которую можно прожить от 3 до 6 месяцев", – отмечают в КИТ Group.

В КИТ Group убеждены, что научиться управлять собственными финансами вполне возможно – главное последовательно двигаться к цели. Компания регулярно делится экспертными знаниями в СМИ и проводит бесплатные мастер-классы по финансовой грамотности. Узнать о ближайших мероприятиях можно в Telegram-канале и на официальных страницах в социальных сетях.