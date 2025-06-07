Кто из чиновников и нардепов скупает самые дорогие в мире машины: в автопарке обнаружили уникальные Rolls-Royce и Lamborghini

Среди нардепов самую дорогую машину в 2025-м приобрел парламентарий, член запрещенного "Оппозиционного блока" Сергей Магера. За свой новенький автомобиль он заплатил 5 млн грн. В то же время среди его коллег есть чиновники, в автопарках которых стоят уникальные автомобили Rolls-Royce и Lamborghini. А самое дорогое авто, владелец которого ездит на работу в Верховную Раду, стоит около 25 млн грн.

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О том, какие машины купили себе нардепы в 2025-м и кто владеет самым дорогим авто в Раде, читайте в материале OBOZ.UA.

Рекордсмены: Магера и Магомедов

Самую дорогую машину в 2025-м среди парламентариев приобрел экс-член запрещенного "Оппозиционного блока" Сергей Магера. В апреле 2025-го 68-летний нардеп стал владельцем Audi Q8 2025 г.в. В салоне такой автомобиль стоит около 5 млн грн – именно столько, согласно декларации, и потратил парламентарий.

В 2018-м Сергей Магера задекларировал зарплату в Мариупольском металлургическом комбинате им. Ильича (занимал должность директора по региональному развитию) в размере 95 тыс. грн за месяц (или 1,1 млн грн за год). Годом ранее среднемесячная зарплата будущего нардепа составляла 87,9 тыс. грн. Уже в 2019-м, когда Магера уволился и перешел на работу в Раду, его годовая зарплата составила 32,7 млн грн (вероятно, он получил компенсационные выплаты).

На втором месте оказался бывший гендиректор "Авдеевского коксохима" (выдвигался от "Оппозиционного блока", сейчас не входит ни в одну фракцию) Муса Магомедов. В феврале 2025-го он потратил 2,8 млн грн на автомобиль BMW 7 Series M760Li 2021 года выпуска. На площадках по продаже авто такие машины стоят от 3 млн грн. Народному депутату посчастливилось найти такую машину всего лишь за 2,8 млн.

Муса Магомедов пользуется этим автомобилем еще с прошлого года. Ранее в своей декларации он отмечал, что арендовал это авто. Супруга Магомедова Татьяна владеет автомобилем Porsche Panamera 2020 года выпуска. Машину купили за 3,4 млн грн. Магомедов в прошлом году задекларировал вместе с женой накопления в сумме 1,4 млн евро, 13,1 тыс. долларов и 4,4 млн грн.

Всего машины в 2025-м успели задекларировать шестеро нардепов. Среди них – Максим Зуев, Александр Бакумов, Николай Кириченко и Андрей Клочко. При этом, в отличие от Магомедова и Магеры, речь идет о небольших суммах и недорогих автомобилях. В прошлом году в собственность машины получили несколько десятков народных депутатов, однако самый дорогой автомобиль стоил всего 2,5 млн грн.

В прошлом году самую дорогую машину приобрел нардеп Владимир Воронов ("Слуга народа"). Он купил Toyota Highlander 2024 года за 2,5 млн грн. На втором месте в прошлом году оказался Сергей Ларин (был членом партии "Оппозиционная платформа – За Жизнь"). Он приобрел Toyota Highlander 2024 года выпуска (на площадках можно купить такой за 2,5 млн грн).

Депутат Бахмачского городского совета (Черниговская область) Василий Булах побил все рекорды. На Mercedes-Benz Maybach 2024 он потратил 9,8 млн грн. Стоит отметить, что депутат местного совета зарплату из бюджета не получает, Булах занимается агробизнесом.

Владельцы самых дорогих автомобилей среди чиновников и политиков

Особое место среди влиятельных владельцев элитных автомобилей занимает бывший директор государственного предприятия Минобороны "Оборонавторемсервис" Валентин Слободянюк (предыдущая его фамилия – Штыка). Он еще в 2022-м, занимая ответственную должность, по версии следствия, в интересах двух россиян купил и растаможил, воспользовавшись льготой, Ferrari Roma 2020 года выпуска. Для покупки этого авто он якобы взял кредит (собственных сбережений на такую машину не хватило бы) у Дениса Запасного в размере 6,5 млн грн.

Ferrari стоило 6,4 млн грн. Теперь Слободянюк фигурирует в гражданском деле: Запасный требовал через суд вернуть заем, а также в уголовном – за недостоверное декларирование. "В конце апреля 2022-го, после начала полномасштабного вторжения РФ, у граждан РФ, постоянно проживающих на территории ЕС, 1983 г.р., и гражданки РФ и Панамской Республики (гражданство получено по инвестиционной визе), 1981 г.р., учитывая действие в то время в Украине законодательства, которое позволяло бесплатное растаможивание автотранспортных средств, в связи с планированием приобрести ценное автотранспортное средство на территории ЕС возник план, направленный на уменьшение его стоимости путем уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость", – говорится в материалах дела.

На тот момент директор оборонного предприятия купил машину для россиян. Стоит отметить, что окончательное решение суд не принял, поэтому утверждать, что Слободянюк действительно стал участником схемы, пока рано.

Абсолютный рекордсмен, который легко мог бы возглавить клуб чиновников – любителей элитных авто, – 53-летний нардеп, член "Довіри" Геннадий Вацак. Он стал владельцем первого в Украине электрического Rolls-Royce Cullinan 2023. Автомобиль Вацак оформил на свою компанию "Кондитерский дом "Вацак". В декларации не указана стоимость такого авто, однако на специализированных площадках цена достигает 25 млн грн. Зеленый Rolls-Royce компания нардепа зарегистрировала в мае 2023-го.

А в феврале 2022-го на эту же компанию оформили новенький черный Rolls-Royce Ghost. Цена такой машины достигает 18 млн грн. Нардеп оформил на свой бизнес кроме двух Rolls-Royce еще целый ряд дорогих авто, например Lamborghini Urus 2022 года выпуска, стоимость которого достигает более 15 млн грн. В собственности жены – Bentley Bentayga 2018, стоимость которой составляет около 7 млн грн.

Автопарку Вацака могли бы позавидовать самые успешные украинские бизнесмены. Подробнее о том, чем владеют украинские власть имущие, читайте в серии публикаций OBOZ.UA.