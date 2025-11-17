Крупный бизнес должен быть приоритетным направлением политики безопасности государства, – Данкова

Крупный бизнес, как основа экспортной экономики, должен стать приоритетным направлением политики безопасности государства во время войны: компании ожидают от власти в первую очередь гарантий безопасности, прогнозируемой тарифной и налоговой политики, а также поддержки в решении кадрового кризиса.

Об этом рассказала финансовый директор Группы "Метинвест" Юлия Данкова.

По словам Данковой, рост налоговых поступлений в бюджет не связан с улучшением финансовых результатов крупного бизнеса: "Динамика финансовых показателей нашей группы точно не положительная. Рост налоговых поступлений связан с увеличением ставки военного сбора с 1,5% до 5%, индексацией ресурсных налогов, платы за землю и т.д.", – отметила она. Она также отметила, что в 2024 году "Метинвест" уплатил в Украине 19,8 млрд грн налогов и сборов – это на 36% больше, чем в 2023-м. Компания ожидает удержать примерно этот уровень, несмотря на остановку части мощностей.

Ключевой задачей для государства, по словам Данковой, является обеспечение безопасности – как физической, так и инвестиционной.

"Украине нужны гарантии безопасности инвестиций, чтобы восстановить доверие инвесторов и привлекать капитал. Для государства крупный бизнес должен быть приоритетным направлением политики безопасности, поскольку именно крупный бизнес строит основу для развития малых и средних предприятий и сильной экономики", – подчеркнула CFO "Метинвеста".

Еще одним приоритетом для государства должна стать стабильная и прогнозируемая тарифная политика государственных монополий, отметила Данкова: сейчас, к примеру, "Укрзалізниця" практикует перекладывание убытков от пассажирских перевозок на грузовые тарифы в то время, как в развитых странах социальные услуги компенсируются через публичные сервисные обязательства, а не за счет частного бизнеса. А Ингулецкий ГОК не работает из-за высоких тарифов на передачу электроэнергии – это создает также риск остановки других предприятий, а затем – падение налоговых поступлений.

Еще один критический блок – кадровая политика и дефицит рабочей силы: по оценке CFO "Метинвеста", не хватает как квалифицированных специалистов, так и рабочего персонала, а дефицит кадров на предприятиях достигает 20%. Она связывает это с мобилизацией, миграцией населения и ухудшением ситуации с подготовкой квалифицированных кадров, подчеркивая, что бизнес самостоятельно интегрирует мобилизованных работников, но ожидает поддержки и со стороны государства. Впрочем, несмотря на риски и военные условия, "Метинвест" продолжает инвестировать в украинские и зарубежные проекты. Но реализация этих планов напрямую зависит от того, сделает ли государство большой бизнес приоритетом своей безопасности, тарифной и кадровой политики, резюмировала финансовый директор.

Как известно, компания "Метинвест" Рината Ахметова попала в первую десятку рейтинга крупнейших частных налогоплательщиков Украины: с начала войны она перечислила в бюджеты всех уровней в Украине уже более 70 миллиардов грн. Компания также входит в рейтинг крупнейших инвесторов Украины: ежегодно компания вкладывает 12 миллиардов в инвестиционные проекты. Кроме того, с начала полномасштабного вторжения компания предоставила Украине 9,7 млрд грн помощи, из которых 5,2 млрд грн – на поддержку ВСУ в рамках инициативы "Стальной фронт".