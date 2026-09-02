Контролируемый экспорт газа может предоставить добывающим компаниям средства на восстановление после российских атак – Свищо

Контролируемый экспорт части украинского газа может дать добывающим компаниям дополнительные средства на восстановление поврежденных объектов и новые инвестиции в добычу.

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Об этом заявил эксперт по газовому направлению аналитической компании ExPro Михаил Свищо в беседе с NV Бизнес.

По его оценке, одним из главных плюсов такого решения является возможность продавать часть собственного газа по более высоким европейским ценам и получать валютную выручку.

"Часть валютного дохода от экспорта компании могли бы направить на восстановление добывающих объектов, подвергающихся систематическим российским ударам", — цитирует NV слова Свищо.

Еще один возможный эффект – оживление внутреннего рынка газа. Сейчас он в значительной степени изолирован: экспорт запрещен, а импорт практически отсутствует из-за существенной разницы между украинскими и европейскими ценами.

Контролируемый экспорт, по оценке аналитика, также может помочь "Нафтогазу" удешевить будущие закупки. Компания могла бы продавать газ сейчас по более высокой цене и одновременно заключать контракты на импорт в первом квартале 2027 года по более низкой цене. Разница в цене способна частично компенсировать логистические расходы.

Ранее издание ExPro оценивало, что при нынешних объемах добычи потенциальный экспорт может составить около 250–260 млн куб. м газа в месяц – это лишь несколько дней зимнего потребления Украины. Также механизм предусматривает возможность оперативно приостановить экспорт в случае дефицита газа, угроз энергетической безопасности или рисков для прохождения отопительного сезона.