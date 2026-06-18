Конкурс АРМА по делу 'Моршинской': адвокат Потемкин указал на угрозу банкротства компании

На платформе Prozorro завершился этап подачи вопросов от компаний, заинтересовавшихся конкурсом на управление корпоративными правами группы IDS Ukraine, владеющей брендом "Моршинская". Агентство по розыску и управлению активами продолжает прием документов от претендентов, который продлится до 26 июня. И теперь все закрутилось вокруг условий, на которых АРМА собирается передать этот стратегический бизнес.

Известный адвокат Андрей Потемкин в своём блоге на "Экономической правде" разобрал требования Агентства и обнаружил множество финансовых и юридических ловушек. По мнению эксперта, правила игры от АРМА фактически отсекают от торгов прозрачный бизнес, создавая при этом прямые угрозы для работы производителя минеральных вод.

Юрист обращает внимание на то, что условия отбора кандидатов сформулированы крайне странно: "Совершенно нелогично, что АРМА вообще не требует от будущего управляющего опыта работы в сфере управления корпоративными (имущественными) правами". Вместо профессиональных управляющих капиталом Агентство из-за размытых формулировок рискует привлечь на предприятие компании, которые ранее занимались просто арендой имущества или обычной дистрибуцией.

Наибольшие риски кроются в Ориентировочном плане управления. Чиновники требуют от будущего победителя срочно изъять из компании более 2 млрд грн на покупку государственных облигаций. Адвокат называет это прямым путем к "искусственному доведению до банкротства: такое вымывание капитала прямо противоречит главной цели управления — сохранению и увеличению текущей стоимости акций". Опустошение счетов до нуля в разгар летнего сезона просто остановит заводы, потому что не за что будет покупать сырье или платить за электроэнергию. При этом договор с управляющим рассчитан на пять лет.

В итоге, по мнению адвоката, образ идеального управляющего для "Моршинской" по версии АРМА выглядит крайне абсурдно. Это должна быть компания, которая при этом готова сознательно нанести своему бизнесу убытки в размере 80 млн грн из-за пятилетнего замораживания собственных средств для банковской гарантии.

Этот уникальный кандидат согласен выложить ещё 113,6 млн грн на страхование чужого имущества без каких-либо гарантий компенсации, как минимум год работать вообще без вознаграждения (ведь единственной прибылью являются дивиденды, а их начислят не раньше весны 2027 года) и при этом ежемесячно выделять из собственного основного оборота 84,1 млн грн для гарантийного платежа в бюджет. Более того, он должен добровольно согласиться полностью опустошить счета самой группы IDS Ukraine ради покупки ОВГЗ, четко осознавая, что такое вымывание капитала просто уничтожит успешное предприятие. Возникает логичный вопрос: не является ли это сознательным выбором такого управляющего, который намерен в дальнейшем, после национализации, приобрести этот актив, но по заниженной стоимости в результате такого управления?