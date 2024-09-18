В голове не укладывается.

Видео дня

В 2003 году какой-то компанией была приобретена недвижимость в одной из громад под Львовом. В составе:

Далее текст на языке оригинала.

– котельня

– розвалений профілакторій якогось відомства

– прохідна (!)

– склад-гараж

– десять убитих дерев'яний коліб

– насосна

– "побудови"

За п'ятнадцять років (і 500+ мільйонів інвестицій) на цьому місці створено щось, що з повним правом можна назвати місцем, яким наша Країна може пишатися, і прикладом того, як потрібно вкладати інвестиції.

– найкрасивіша штучна водойма

– будівлі та споруди, яких і в Швейцарії знайти в оточенні такої природи непросто

– медичні служби, санаторна та реабілітаційна

– парк скульптур, до якого приїжджають подивитися з Чехії, Польщі, Словаччини.

– спортивні майданчики

– 500+ робочих місць для громади

200+ наших військових пройшли за останні два роки реабілітацію у медичному центрі безкоштовно і для них, і для держави.

200+ наших бійців пройшли реабілітацію у спортивних залах безкоштовно.

Посилання на сторінку комплексу давати не будемо, щоб ФБ не вирiшив, що це реклама. Те, що вийшло з руїн, називається EDEM RESORT.

І останні кілька років для цієї "якоїсь" компанії пройшли в судах та апеляціях.

До них просто прийшли (не з громади, громада більш ніж задоволена тим, що відбувається) і сказали – "щось ви дуже добре живете". А тим, хто прийшов, відповіли, буквально – "ідіть нах*р, це приватна власність, нічого не платитимемо". І помчало.

Єдине, за що прийшли могли зачепитися – оця штучна водойма. Водойми не можуть бути у приватній власності, але це якщо вони не штучно створені. Тобто якщо вони є частиною природних водних басейнів, які впливають на річки, заболочування, на екологію в загальному сенсі. Створене водоймище це плюс для екології, але і в той же час привід зачепитися для тих, хто вирішив віджати власність.

Десятки експертиз.

Два виграні суди.

Докази відсутності водоймищ під час купівлі об'єкту.

Апеляції, рішення Верховного Суду України повернути справу до суду першої інстанції.

Рішення цього суду проти інвесторів.

Знов апеляції...

Невідомо, чим це скінчиться.

Але точно не дуже гарячим бажанням інвесторів приходити сюди, до нас.

М42 цього так не залишить.