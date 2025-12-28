Компанию Гринкевичей обязали выплатить 12 млн грн Минобороны: решение суда

Хозяйственный суд Винницкой области обязал компанию, связанную с львовским бизнесменом Игорем Гринкевичем, выплатить почти 12 млн грн штрафных санкций Министерству обороны Украины. Речь идет о нарушении сроков выполнения договоров на поставку вещевого имущества для ВСУ в 2023 году.

Видео дня

Кроме этого, суд признал недействительными ряд дополнительных соглашений, заключенных между компанией и Минобороны. Об этом сообщает NGL.media со ссылкой на решение Хозяйственного суда Винницкой области.

Как отмечается в судебном решении, в начале 2023 года между Министерством обороны и компанией "Трейд Лайнс Ритейл" было заключено шесть договоров. В системе Prozorro эти соглашения отсутствуют, однако по их номерам установлено, что именно они фигурировали в отчете Счетной палаты.

Согласно этим договорам, "Трейд Лайнс Ритейл" должна была поставить куртки, рубашки, брюки, летние костюмы и кальсоны на общую сумму более 500 млн грн. В то же время компания сорвала сроки поставки вещевого имущества.

Условиями договоров были предусмотрены штрафные санкции: пеня в размере 0,1% стоимости товара за каждый день просрочки, а в случае задержки более 30 календарных дней – дополнительно 7% стоимости несвоевременно поставленной продукции. Срок действия соглашений истекал в конце 2023 года.

В течение года стороны заключили ряд дополнительных соглашений, которыми продлевали сроки поставки. Основаниями для этого стали выводы Винницкой торгово-промышленной палаты о последствиях землетрясений в Турции и аварий на производственных линиях двух турецких поставщиков.

Прокуратура настаивала, что основными договорами не была предусмотрена возможность изменения сроков поставки, а следовательно дополнительные соглашения являются незаконными. Кроме того, землетрясения в Турции произошли 6 февраля 2023 года – еще до подписания основных контрактов 23 февраля, поэтому компания должна была учитывать соответствующие риски.

Суд согласился с аргументами стороны обвинения и признал дополнительные соглашения недействительными. В то же время размер штрафных санкций был уменьшен вдвое – с 24 млн грн до 12 млн грн. Такое решение суд мотивировал необходимостью соблюдения баланса интересов сторон, а также принципов разумности и справедливости, учитывая то, что товар в итоге был поставлен.

Решение Хозяйственного суда Винницкой области еще может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Что известно о компании

Компания "Трейд Лайнс Ритейл" была зарегистрирована в 2022 году женой Игоря Гринкевича Светланой и их дочерью Ольгой Швед. Сейчас владельцем компании является Владимир Тымкив.

Игорь Гринкевич и Владимир Тымкив два года назад стали подозреваемыми по делу о злоупотреблениях при закупках одежды и белья для Вооруженных сил Украины. Игоря Гринкевича задержали после попытки передать взятку в размере 500 тыс. долларов сотруднику ГБР, сейчас он находится под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, дело о поставках некачественной военной одежды для ВСУ на сумму более 1 млрд грн передано в суд. Судить будут львовского бизнесмена Гринкевича, его сына и еще трех участников схемы, которые рискуют получить до 15 лет заключения.

