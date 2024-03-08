Компания для амбициозных специалистов: 'Континентал Фармерз Групп' попала в топ работодателей Украины

Компания "Континентал Фармерз Груп" – в рейтинге лучших работодателей страны по версии издания OBOZ.UA.

"Континентал" была отмечена как лучшая компания для амбициозных специалистов, которая предоставляет сотрудникам возможности для карьерного и профессионального роста и внедряет эффективные программы корпоративного образования.

"Континентал Фармерз Групп" – входит в список лидеров аграрного сектора Украины. Компания демонстрирует высокую ответственность перед своими сотрудниками, обществом и страной.

Прозрачность, ответственность, уважение сотрудников и нацеленность на результат – вот ценности, на которых основывается работа "Континентал Фармерз Групп".

В составе команды лучших профессионалов – 2400 сотрудников, являющихся настоящими специалистами своего дела. Континентал Фармерз Групп предлагает им конкурентную заработную плату, дополнительные льготы и компенсации.

"Континентал Фармерз Групп" заботится о карьерном росте и развитии своих сотрудников. Для них, в частности, доступны индивидуальные планы развития, внутрикорпоративное наставничество, программы стажировки для студентов, обучение на средства работодателя, медицинское страхование.

"Заботясь о карьерном росте и развитии своих сотрудников, компания обеспечивает широкие возможности для своего персонала – от курсов по повышению квалификации до программ MBA. Регулярно проводит обучающие программы и тренинги для работников разных категорий, применяет индивидуальные планы развития, внедряет внутрикорпоративное наставничество, программы стажировку для студентов, используя при этом только современные и наиболее эффективные методы обучения персонала", – отмечают в "Континентале Фармерз Групп".

"Континентал Фармерз Групп" разрабатывает программу адаптации ветеранов, чтобы помочь им вернуться к мирной жизни и успешно трудоустроиться.

Заботится компания и о своих мобилизованных сотрудниках – за ними хранятся рабочие места и заработная плата.

"Континентал Фармерз Групп" – это ответственный налогоплательщик. В 2023 году компания уплатила в бюджеты всех уровней 1,4 млрд грн.

Также "Континентал Фармерз Групп" активно реализует социальные проекты. Только в прошлом году на эти цели было выделено 37,7 млн грн.

С начала полномасштабной войны компания направила 55,1 млн грн на помощь украинским защитникам, отправила более 4 тонн продовольствия для военных и активно привлекает своих работников в корпоративные волонтерские мероприятия.