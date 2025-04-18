Коммерческая стратегия 'Нафтогаза' нуждается в пересмотре в условиях газового дефицита, – Омельченко

Украина не сможет накопить достаточные объемы газа в зиму без срочного пересмотра модели газового рынка.

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Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

"К сожалению, у нас сейчас такая сложившаяся ситуация, что у нас нет возможности купить, только заполнять газом собственной добычи", – подчеркнул эксперт.

По его словам, этому способствуют два фактора – последствия российских обстрелов и очень низкий уровень газа в подземных хранилищах после зимы.

"Первый фактор – это большое разрушение объектов газодобычи. Где-то у нас сократилась добыча после ударов рашистов на 40%, но сейчас где-то на 40-50% уже возобновилась добыча газа по информации компании НАК "Нафтогаз Украины", – рассказал Омельченко.

Второй фактор – критический дефицит в хранилищах.

"Обычные годы у нас после отопительного сезона оставалось в подземных хранилищах более 3,5 миллиардов кубических метров. Так в этом году осталось там 700-800 миллионов кубических метров. И это тоже серьезная проблема", – отметил он.

Для того чтобы избежать кризиса следующего отопительного сезона, Украина должна уже сейчас ежедневно импортировать около 25 млн кубометров газа.

"Это нужно ежесуточно импортировать, уже начиная с сегодняшнего дня, около 25 миллионов кубических метров, а также найти где-то 2 миллиарда евро", – пояснил Омельченко.

В то же время, по его словам, у "Нафтогаза" нет достаточных финансовых ресурсов:

"Нашли только на сегодня 400 миллионов евро – это Норвежский фонд и ЕБРР. Где найти другие деньги, пока неизвестно".

Эксперт считает, что текущая модель рынка себя исчерпала, ведь возлагает всю ответственность за импорт газа только на одного игрока.

"Мне кажется, здесь нужно менять и коммерческую стратегию НАК "Нафтогаза", а также менять модель рынка природного газа, для того чтобы подключались для выполнения этой важной задачи не только компания "Нафтогаз", а также и крупные потребители природного газа, и трейдеры, и украинские трейдеры, и международные трейдеры, и биржи", – считает Омельченко.

Напомним, эксминистерша энергетики Ольга Буславец заявила, что инвесторы не готовы вкладывать в украинскую газодобычу, если не будет понятных правил игры, защиты капитала и прозрачной ценовой политики, приближенной к условиям на европейских рынках.