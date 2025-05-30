Комитет Рады поддержал проект закона об АРМА, который ставит под угрозу отношения с ЕС

Комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять в целом законопроект по АРМА, который получил резкую критику от антикоррупционных органов как угрожающий антикоррупционной реформе и несущий угрозу для выполнения Украиной обязательств перед ЕС.

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Как пишет "ТСН", проект закона был поддержан 28 мая 2025 года в режиме видеоконференции на заседании Комитета по вопросам антикоррупционной политики под председательством главы Комитета Анастасии Радиной.

Она же и является соавтором этого проекта №12374-д.

Утвержденный комитетом законопроект является альтернативным правительственному проекту закона и ранее был резко раскритикован представителями Офиса генерального прокурора, САП, НАПК и Антимонопольным комитетом.

Проект закона, по утверждению представителей антикоррупционных органов, содержит массу рисков и угрожает выполнению обязательств Украины перед Европейским Союзом.