Китайская Tianjin Pipe Corporation, снабжающая трубы 'Укргаздобычи', оказалась стабильным экспортером в Россию – ImportGenius

Китайская компания Tianjin Pipe Corporation, являющаяся поставщиком государственной Укргаздобычи, является стабильным экспортером труб в российскую федерацию.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные базы ImportGenius, которая синхронизирует свою информацию с Федеральной таможенной базой россии, пишет издание "Телеграф".

В частности, в период после вторжения россиян в Украину 24 февраля 2022 года до 30 ноября 2022 года Tianjin Pipe Corporation осуществила 103 поставки продукции в российскую федерацию. Согласно базе данных ImportGenius поставлялись преимущественно трубы для газопроводов, бесшовные стальные трубы, муфты, зубчатые передачи.

Получателями продукции Tianjin Pipe Corporation в базе указаны российские АО "Нинигаз" для ООО "Газпромпереработка Благовещенск", "Афипский НПЗ", "Арктик СПГ 2", "Виксунский металлургический завод", "Девар Петр", "Компания "Золотой океан", "Хайлон Петролиум Пайплайн", представительство "Шлюмберже Лоджелко Инк" и другие.

Ранее стало известно, что Антимонопольный комитет Украины впервые подтвердил право государственных заказчиков не рассматривать тендерные предложения товаров от фигурантов реестра "Международных спонсоров войны", который ведет НАПК.

По данным платформы Prozorro, трубная продукция китайской Tianjin Pipe Corporation поставляется в Украину через фирму-посредника Vorex LLC (США).