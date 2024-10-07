КИТ Group расширила сеть пунктов обмена валют до 91 отделения

KИT Group, одна из самых крупных и популярных среди украинцев сетей пунктов обмена валют и финансовых сервисов в Украине, продолжает активно расширять свое присутствие в регионах.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"В Ивано-Франковске KИT Group открыла второе отделение. Сеть постоянно развивается и стремится обеспечить клиентам доступ к современным финансовым услугам высокого качества. Теперь жители Ивано-Франковска получат больше возможностей для удобного и безопасного обмена валют. Общее количество представительств сети KИT Group в крупных городах Украины достигнет 91", — говорится в сообщении одного из крупнейших операторов украинского рынка обмена валют.

Как и все новые отделения, открытые компанией в последнее время, второе отделение в Ивано-Франковске имеет новую уникальную айдентику, которая является частью масштабного общенационального ребрендинга сети, имеющей национальное покрытие. "Новый особый узнаваемый стиль отделений подчеркивает соответствие KИT Group статусу лидера на рынке небанковских финансовых услуг", – отметили в компании.

"Благодаря постоянному инновационному развитию компании KИT Group ее клиенты по всей Украине имеют доступ к наиболее выгодным условиям обслуживания, удобным инструментам для осуществления финансовых операций и современным технологическим решениям, которые улучшают опыт пользователей по проведению валютообменных операций и взаимодействию с нашей сетью. KИT Group постоянно совершенствуется, повышая общие стандарты на рынке обмена валют. Как один из лидеров этого рынка мы стремимся предоставить лучший сервис во всех регионах присутствия", — прокомментировал Георгий Шейко, директор по стратегическому развитию КИТ Group.

Отделения компании обеспечивают комфортное и качественное обслуживание с учетом всех современных стандартов безопасности и конфиденциальности финансовых операций. Отделение оснащено дублированными каналами интернет-связи и решениями для энергетической независимости, что обеспечит возможность его непрерывной работы даже в условиях отключения электроэнергии.

"Клиентам KИT Group доступна уникальная для украинского рынка обмена валют опция – возможность онлайн-фиксации обменного курса на 60 минут после заказа необходимой суммы средств для обмена через официальный сайт компании. В условиях высокой динамики курсов валют такое решение позволяет эффективно планировать валютообменные операции и проводить их на наиболее выгодных и предсказуемых условиях", — уточнили в компании, являющейся одним из крупнейших операторов рынка обмена валют.

KИТ Group, расширяя сеть своих отделений по всей Украине, активно инвестирует в экономику государства для создания новых рабочих мест, обеспечения стабильного роста налоговых поступлений, укрепления и прозрачности финансовой системы Украины.

В течение 2023–2024 годов KИT Group расширила сеть представительств в городах Житомир, Черновцы, Киев, Днепр, Харьков, Ривне. В 2024 году КИТ Group имеет амбициозную цель расширить присутствие в Винницкой, Днепропетровской и Одесской областях, а также интенсивно развивать сеть в западных регионах Украины.