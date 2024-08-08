'Киевстар' во втором квартале 2024 года увеличил инвестиции в экономику Украины более чем на 63%

Оператор электронных коммуникаций Киевстар увеличил инвестиции в восстановление телеком инфраструктуры, развитие новых технологий в Украине и укрепление энергетической устойчивости сетей связи. Во 2 кв 2024 г. капитальные расходы составили 2,275 млрд грн. Общая сумма инвестиций Киевстара за период с 2022 по июнь 2024 г. превысила 15,6 млрд грн.

Во втором квартале 2024 года Киевстар продолжил реализацию стратегии "4G повсюду" и подключил к связи 4G еще 133 населенных пункта, а всего за первое полугодие скоростной мобильный интернет подключен в 295 населенных пунктов. Компания продолжает мероприятия по энергообеспечиванию связи и интернету. Для этого на базовых станциях по состоянию на конец июня установлено 115 тыс. новых аккумуляторов, которые обеспечивают по меньшей мере 4 часа автономной работы сети во время блекаутов. Для обеспечения связи критически важных объектов компания использует 2300 генераторов. В планах Киевстара приобрести еще 848 промышленных генераторов и 61,7 тыс аккумуляторов с целью подготовки сети к работе в осенне-зимний период.

Киевстар во 2 кв.2024 г. увеличил капитальные расходы на 63,1% - до 2,276 млрд грн по сравнению со 2 кв. 2023 г. Согласно инвестиционной программе Киевстар, в течение 2023-2027 годов запланировано привлечь в экономику Украины 1 млрд долл. США.

Во 2 кв 2024 года сохраняется рост использования услуг 4G. Так количество пользователей услуги скоростного мобильного интернета выросло на 7,9% по сравнению со 2 кв 2023 года, до 16,9 млн абонентов. Также абоненты увеличили использование мегабайтов – на 11,1% в расчете на одного абонента. Абонентская база мобильной связи во 2 кв 2024 года уменьшилась на 2,8% в результате влияния факторов войны, таких как миграция населения за пределы страны, временная оккупация ряда населенных пунктов.

Новые цифровые бизнесы Киевстара стабильно растут. Так в 2 кв. В 2024 г. количество абонентов, пользующихся услугой Kyivstar TV увеличилось на 51,7% по сравнению с 2 кв. 2023 г. По состоянию на конец 2-го кв. 2024 г. более 8 млн. клиентов установили мобильное приложение helsi для записи к медицинским специалистам. Количество клиентов, пользующихся цифровым сервисом самообслуживания "Мой Киевстар", достигло в 2 кв 2024 года 5 миллионов.

Киевстар продолжает помогать стране приближать победу и мир. Во 2 кв 2024 года Киевстар и фонд "Повернись живим" положили начало совместному проекту по обеспечению Воздушного командования "Юг" комплексными аппаратными связи. Для реализации инициативы Киевстар выделил 50 млн. грн.

Во 2 кв. 2024 года Киевстар уплатил в государственный бюджет Украины более 2,5 млрд грн налогов, сборов и других платежей.

Показатели деятельности Киевстар в 2 кв 202 4 и за 6 месяцев по сравнению с аналогичным периодом 2023 года