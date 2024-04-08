'Киевстар' с 2022 года инвестировал 12,3 млрд грн в экономику Украины

Национальный телеком оператор, несмотря на вызовы военного времени, продолжает строительство сети 4G и увеличивает инвестиции в Украину.

Обеспечение устойчивости телеком сети и строительство покрытия 4G-связи является главной задачей Киевстара. С 2022 по декабрь 2023 компания инвестировала в Украине 12,3 млрд грн. В 2023 году компания увеличила инвестиции на 6,8% по сравнению с 2022 годом, до 6,364 млрд грн, что является самой большой суммой капитальных расходов за последние три года. Около 100% сети мобильной связи Киевстара на подконтрольной территории работает в обычном режиме, обеспечивая население Украины жизненно необходимыми услугами.

Благодаря инвестициям компании удалось увеличить территорию покрытия сети 4G. Так, по состоянию на 1 кв. 2024 г., более 95% населения на подконтрольной территории имеет доступ к услугам скоростного мобильного интернета. В ряде областей компания достигла почти 100% покрытия 4G-связи. В Киевской области доступ к услугам 4G у 99% населения, в Днепропетровской и Одесской – почти у 98%, в Житомирской, Волынской и Ровенской – у 96% населения. С 2022 года и по сегодняшний день территория сети 4G Киевстара увеличилась более чем на 4 тысячи населенных пунктов, построено 1400 новых технологических площадок, на которых установлено оборудование для мобильной связи, и 12 тысяч базовых станций модернизированы для увеличения скорости мобильного интернета.

Киевстар строит радиопокрытие вдоль автомобильных трасс национального и международного значения. Этот проект начат в январе 2022 года и менее чем за год радиопокрытием сети 4G обеспечено более 7 тысяч километров международных автодорог и 6 тысяч километров автодорог национального значения. Такие автотрассы как Киев-Львов, Киев-Чоп, Одесса-Кишинев снабжены связью 4G почти по всей протяженности пути.

Важным фокусом работы Киевстара является энергонезависимость сети. В этот проект компания инвестировала более 1 миллиарда гривен. За эти средства приобретены дизель-генераторы для ключевых сайтов сети, обеспечены резервным питанием все определенные СНБО важные объекты, на базовых станциях установлено более 100 тысяч новых аккумуляторов, которые обеспечат до 4 часов работы оборудования без использования электропитания.

В ближайшие три года Киевстар планирует инвестировать в Украину 600 млн долларов США для восстановления инфраструктуры в деоккупированных населенных пунктах и для развития новых технологий связи.