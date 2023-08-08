'Киевстар' инвестировал 920 млн грн в энергонезависимость

Национальный телеком оператор заранее готовится к возможным зимним блекаутам и обеспечивает телеком сеть дизель-генераторами, аккумуляторами длительного действия и источниками бесперебойного питания.

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С начала полномасштабной войны Киевстар инвестировал в энергонезависимость телеком сетей 920 миллионов гривен. В частности, для автономной работы мобильной связи национальный телеком оператор выделил более 680 млн грн, а для "Домашнего Интернета" – 240 млн грн.

В настоящее время компания использует более 2,5 тысяч стационарных и мобильных дизель генераторов. Благодаря этому все ключевые базовые станции, коммутаторы и критически важное телеком оборудование имеет резервное питание. На базовых станциях установлены новые аккумуляторы длительного действия, которые могут работать без внешнего электропитания в течение 4-6 часов. На сегодняшний день компания установила почти 37 тысяч таких аккумуляторов и продолжает эту работу.

Киевстар позаботился и об абонентах, пользующихся услугой фиксированного скоростного интернета – услуга "Домашний Интернет". Так, по планам компании до конца этого года, 70% сети фиксированного интернета будет защищено от отключений электроэнергии. Для этого до конца года для "Домашнего Интернета" будет установлено 50 тысяч блоков бесперебойного питания. Кроме того, компания работает над внедрением энергоэффективной технологии GPON. Развитие сети "Домашнего Интернета" с использованием этой технологии запланировано в четвертом квартале 2023 года.

Услугами связи Киевстар пользуются 24 миллиона абонентов, а услугами "Домашнего Интернета" – более 1 миллиона абонентов. Телеком оператор неуклонно развивает и отстраивает сеть телеком, чтобы предоставлять своим абонентам стабильные качественные услуги связи и передачи данных.