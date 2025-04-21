"Карма нашла своего героя": по оккупированной территории Украины прокатилась волна рейдерства и отжима недвижимости у предателей

На временно оккупированной части Украины сейчас полным ходом идет рейдерство среднего и большого бизнеса. Помимо этого, под прикрытием силовиков отжимают и недвижимость у коллаборантов, чего последние уж точно не ожидали.

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Подробнее об этом – в материале OBOZ.UA.

"Переотжимают другие мародеры"

В Донецке 11 апреля вооруженные люди ворвались в магазины продуктовых сетей "Авоська" и "Обжора". Они, угрожая автоматами, заставили работников торговых точек уйти. После этого "в целях безопасности" закрылись несколько супермаркетов.

"У мародеров, которые ранее отжали донецкие супермаркеты "Обжора" и "Брусничка" у украинских собственников, теперь переотжимают эти магазины другие мародеры. У кого больше "вооруженных людей", тот и собственник. Это и есть главная цель "СВО" – тупое разграбление захваченных украинских территорий", – написал украинский блогер и журналист Денис Казанский, который ранее жил в Донецке.

Владелец "ЮгТехЛогистики" (фирма, на которую зарегистрированы магазины) уверен, что "за этим стоят конкуренты". И ждет, пока "во всем разберутся силовики". Однако, по данным местных жителей, за этим они как раз и стоят – идет "проверка" торговой сети Следственным комитетом РФ и ФСБ.

Еще один яркий пример – с сетью продуктовых супермаркетов "Зеркальный" (сейчас называется "Илеар"). По словам руководителя Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, который ранее был советником городского головы Мариуполя, после полномасштабного вторжения это был один из первых крупных бизнесов города, который "без паузы начал работать на оккупанта". Причем не только в Мариуполе Донецкой области, но и в городах Запорожской – в Бердянске и Мелитополе.

"При этом делая вид, что "ну а шо, надо выживать". Собственник делал круглые глаза систематически то в Украине, то в оккупации. Но карма нашла своего героя. Причем – не с нашей стороны. Сейчас россияне уже отобрали у него супермаркет в Мелитополе и угрожают уголовным делом за финансирование ВСУ, которого не было. Почему угрожают? Чтобы он отдал весь остальной бизнес. И он точно отдаст. Учитывая, что за этим стоят друзья с Кавказа с крепкой дружбой с ГРУ. При этом история не единичная. Сейчас вообще волна рейдерства среднего и крупного бизнеса в оккупации. И в первую очередь – бизнеса предателей", – поделился Андрющенко.

"Сюрпризы" с недвижимостью

Отдельная тема – масштабный отжим недвижимости, который идет на временно оккупированных частях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее это преимущественно касалось украинцев, которые были вынуждены уехать из-за войны. Их квартиры и дома стали вносить в список "бесхозяйных" и "национализировать". Доказать же обратное можно было только лично явившись с оригиналами правоустанавливающих документов, ну а теперь еще требуется и российский паспорт.

Однако сейчас появляется все больше свидетельств, что оккупационная власть добавляет в "бесхозяйные" еще и те квартиры, где в данный момент живут собственники.

"Знаю уже несколько таких случаев в Мариуполе. Причем, что удивительно, "попали" как раз предатели Украины. Эти люди, если так их можно назвать, после всего, что натворили тут оккупанты, стали ярыми адептами России. В голове не укладывается. И вот такой удар бумеранга. Теперь бегают, пытаются "решить вопрос", но пока что ничего не получается", – рассказал OBOZ.UA о соседях бывший житель Мариуполя, который поддерживает связь с родственниками в оккупированном городе.

Два таких случая подтвердили нам и по Мелитополю. "Россиянам в принципе все равно, у кого отбирать жилье. Главное – результат. А то, что ты топил за захватчиков, для них не имеет никакого значения: предателей нигде не любят", – говорит офицер ВСУ родом из Запорожской области.

Как видим – результат говорит сам за себя.