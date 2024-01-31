К защите страны должны быть привлечены госслужащие, а не только рабочие предприятий, – Амелин

Именно от работающих предприятий зависит эффективность украинской экономики, а соответственно наполнение государственного бюджета. Поэтому мобилизация должна быть проведена так, чтобы максимально защитить бизнес, обеспечивающий нашу обороноспособность.

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Об этом заявил соучредитель и директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин.

"У нас сегодня очень четкое распределение между налогоплательщиками и теми, кто их распределяет. Для меня и для бизнеса очень важно понимать, что не только бизнес страдает. Почему не мобилизуют на военную службу людей, которые занимаются "безпределом" по отношению к бизнесу, не привлекают людей, работающих в государственных учреждениях? В военное время экономика работает по-другому. Почему люди, которые уже являются частью государственной системы, не идут защищать страну? Экономика является основой для обороноспособности страны. Но экономику создает бизнес, не государство. Поэтому если не будут привлечены госслужащие к мобилизации, то все остальные форматы не будут приемлемы для украинского общества", – отметил Амелин.

По его словам, именно работающая экономика позволяет нам производить оборонную продукцию, закупать технологии, боеприпасы и прочее. И эта экономика должна быть защищена в первую очередь.

"Защищены должны быть не государственные служащие, которые бумажки перекладывают со стола на стол, а создающие экономику. Поэтому я считаю, что начинать мобилизацию следует именно с государственных служащих", – подчеркнул Амелин.

Ранее Европейская бизнес-ассоциация также призвала власти разработать новые прозрачные механизмы бронирования работников. Сейчас под мобилизацию чаще всего попадают люди, официально трудоустроенные на предприятиях, поскольку их проще найти. Поэтому, если не усовершенствовать механизм мобилизации и не сделать его прозрачным и справедливым, у нас возрастет количество "зарплат в конвертах", а люди будут работать неофициально. И, наконец, бюджет все равно не получит налоги, необходимые на финансирование ВСУ.