Изменение условий финансирования зеленой энергетики лишь усугубит кризис с инвестициями в Украину, – Савченко

Государство рассматривает изменение условий финансирования отрасли зеленой энергетики, что противоречит гарантиям, предоставляемым инвесторам, и остановит дальнейшее развитие этого направления энергетики в Украине.

Об этом в комментарии заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW.

"Очень активно сейчас обсуждается и начинают осуществляться наработки по выделению стоимости услуги по увеличению производства электроэнергии из ВИЭ по тарифу на передачу ОСП ("Укрэнерго". – Ред.) и возложению компенсации такой стоимости непосредственно на потребителей", – сказала Савченко.

При этом она напомнила, что при ретроспективном снижении уровня "зеленого" тарифа, на который пошли производители в 2020 году (закон 810-ІХ), государство гарантировало и зафиксировало в Законе "Об альтернативных источниках энергии", что больше никаких изменений условий поддержки не будет происходить к концу 2029 года.

"Изменение порядка финансирования "зеленого" тарифа будет прямо противоречить этим гарантиям", – подчеркнула адвокат.

По ее словам, имплементация любых нововведений для новых производителей должна хоть как-то налагаться на реальную экономическую, социальную картину в стране. Также она привела пример Германии, где в 2023 году правительство решило вернуть спецдолг по финансированию отрасли ВИЭ с потребителей на федеративное правительство.

"Лишь финансирование за счет правительства способствует стабильности расчетов и развитию "зеленой" энергетики", – сказала Савченко.

"Поэтому для Украины возложение ПСО по ВИЭ на потребителей выглядит довольно странным и несвоевременным решением и очевидно тем шагом, который похоронит развитие ВИЭ как такового, не говоря уже о не создании "зеленого" хаба", – добавила она.

Как сообщалось, отрасль возобновляемой энергетики в Украине нуждается в полном погашении старых долгов и мер от государства, чтобы они не накапливались в дальнейшем, считает Игорь Тинный, соучредитель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики.