Из-за заблокированных портов Украина теряет предприятия, миллиарды долларов от экспорта и налоговые поступления – медия

Блокировка портов Большой Одессы фактически лишила украинские горно-металлургические предприятия возможности нормально работать на экспорт. Альтернативные маршруты через западную границу и европейские порты настолько дороги, что для части производителей дешевле временно остановить добычу, чем работать в убыток. Цена вопроса – потеря около $500 млн экспортной выручки только во втором полугодии. Но последствия выходят далеко за пределы отрасли: это сокращение налоговых поступлений, валютной выручки, грузовой базы "Укрзалізниці" и рабочих мест в промышленных регионах. Об этом говорится в материале "Экономической правды".

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Больше всего от блокировки портов пострадал железорудный сектор, который в значительной степени ориентировался на морские поставки в Китай и на другие удаленные рынки. В 2025 году Украина экспортировала более 31 млн тонн железорудного сырья, из которых около 55%, или почти 17 млн тонн, отправлялось по морю.

Из-за блокировки портов уже остановлено производство на Полтавском и Южном ГОК. Эксперты предупреждают: если судоходство не возобновится, в течение нескольких недель простои могут распространиться на другие предприятия.

"У предприятий нет маржи, которая позволяла бы покрывать такие логистические расходы. Экспорт через западные пограничные переходы стал убыточным. Дешевле вообще временно остановить добычу", — пояснил изданию президент "Укрметаллургпрома" Александр Каленков.

Тонна железной руды в Китае стоит около $100, в то время как только доставка по железной дороге в польский Гданьск добавляет как минимум $68 за тонну. Маршрут через румынскую Констанцу может оказаться ещё дороже.

Ситуацию усугубляют высокие цены на электроэнергию, падение мировых цен на руду, введение эконалога CBAM, квоты ЕС и повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30%. В таких условиях сухопутная логистика не только дороже, но и физически не может заменить морские перевозки.

Наиболее уязвимыми остаются предприятия, не имеющие значительного внутреннего потребления руды. Так, группа Ferrexpo не располагает в Украине собственными сталеплавильными мощностями, поэтому ее бизнес полностью зависит от экспорта – все произведенные окатки отправлялись за границу. Поэтому при отсутствии дополнительного финансирования и возобновления полноценных отгрузок имеющихся денежных ресурсов Ferrexpo хватит лишь до середины сентября, заявляют в компании.

Не лучше ситуация и у Группы "Метинвест": там предупредили, что добыча на Объединённом ГОКе (Северный, Центральный и Ингулецкий) в августе может сократиться на 30%, из-за чего месячные объемы перевозок продукции ГОКа "Укрзалізницею" упадут на 1,3 млн тонн.

Дополнительным бременем для предприятия стало повышение тарифов "Укрзалізниці" на 30%: в сочетании с длительной логистикой это увеличило долю железнодорожного тарифа в себестоимости металла в два-три раза. "Это ставит под угрозу выживание не только ГЗК, но и меткомбинатов, ведь выплавка тонны стали генерирует четыре тонны железнодорожных перевозок", – говорят в "Метинвесте".

По оценкам Dragon Capital, если морской экспорт руды будет оставаться заблокированным, Украина может потерять около $500 млн экспортной выручки только во втором полугодии. Впрочем, последствия выходят далеко за пределы отрасли: это сокращение налоговых поступлений, валютной выручки, грузовой базы "Укрзализныци" и рабочих мест в промышленных регионах.

Восстановление безопасной работы морского коридора должно стать государственным приоритетом. Параллельно необходимо снизить внутреннюю тарифную нагрузку и добиваться от ЕС поддержки альтернативных маршрутов и пересмотра торговых ограничений, резюмирует издание.