Из-за повреждений в энергосистеме обсуждают увеличение тарифа на свет до 4,8 грн/кВт-ч, – Трофимец

В результате разрушений в энергосистеме, вызванных массированными ракетными атаками, сейчас идут дискуссии о повышении тарифа на электроэнергию для населения до 4,8 грн/кВт-ч.

Об этом в своем Telegram-канале написал вице-президент по энергетике Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC Ukraine) Александр Трофимец.

В частности, он рассказал, что по результатам опроса, который проводила группа "Рейтинг", 55% респондентов с пониманием относятся к тому, что для восстановления энергосистемы после обстрелов нужно повысить тариф на свет. В то же время, 70% опрошенных подтвердили, что в прошлом году именно увеличение тарифа позволило подготовить энергосистему к прохождению зимы.

"Несмотря на советское наследие и политические спекуляции на этой чувствительной теме, люди понимают, что энергосистема существенно повреждена и нужны средства на ее восстановление. Этот опрос демонстрирует, что большинство украинцев адекватно оценивают ситуацию в энергетике", – отметил Трофимец.

Эксперт добавил, что продолжаются дискуссии о пересмотре тарифа на электроэнергию, но финального решения пока нет, поэтому точный размер нового тарифа неизвестен.

"Но уже идут разговоры о повышении цены электроэнергии в диапазоне от 3,5 грн за кВт-ч до уровня 4,8 грн, учитывая существенные повреждения энергосистемы, которые никто не знает или являются финальными", – подчеркнул Трофимец.

Он подчеркнул, что ситуация в энергосистеме сложна и поэтому нужно как можно быстрее найти все возможные ресурсы, чтобы к зиме вернуть в работу как можно больше генерирующих мощностей.

"Международная помощь, внутренние резервы энергетических компаний должны быть задействованы, но и без повышения тарифа для населения не обойдется. Никто не говорит о повышении тарифа к рыночному – но приближаться к покрытию себестоимости энергии, которую производят государственные "Энергоатом" и "Укргидроэнерго", мы точно имеем. Поэтому уверен, что Правительство с решением по тарифу точно не заставит себя ждать", – подытожил Трофимец.

Напомним, Национальный банк Украины прогнозирует быстрое и существенное повышение цен на электрическую энергию.