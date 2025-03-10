Из-за дорогой логистики Украина теряет собственные рынки продукции – СМИ

Импорт металлопродукции в Украину по итогам 2024 г. вырос на 6,4%, до 1,26 млн т. При этом более 50% поставок продукции на украинский рынок покрывает Турция.

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Это происходит потому, что тарифы на услуги госмонополий в Украине значительно растут, и Украина не может конкурировать с импортной продукцией даже на собственном рынке, пишет GMK Center.

Так, по данным исследования, импорт плоского проката за год вырос на 8,3%, а длинного – на 2,9% г./г. В то же время несколько сократился импорт труб - на 4,3% по сравнению с 2023-м - до 100,63 тыс. т.е. Ключевыми поставщиками продукции являются Турция, Китай, Польша и Австрия.

Таким образом, наблюдается постепенное укрепление позиций турецких производителей на украинском рынке проката и труб. Если динамика сохранится, в перспективе Турция может еще больше усилить присутствие на украинском рынке металлопроката, вытесняя традиционных поставщиков", - указывают аналитики Центра.

Такие тенденции могут быть обусловлены как экономическими факторами, в частности, конкурентными ценами и торговыми соглашениями, так и геополитическими изменениями, влияющими на логистические цепи и поставку металлопродукции.

"К сожалению, рост импорта отражает отрицательные результаты трех лет войны: разрушенные мощности, разрушенные цепочки поставок, дефицит персонала, в 3-5 раз более дорогая логистика для компаний. Все это приводит к потере маржинальности производства и потере конкурентоспособности по сравнению с турецкими, китайскими и другими конкурентами. Нужно учитывать, что многие виды продукции мы просто не можем производить из-за потери мощностей", – говорит директор GMK Center Станислав Зинченко.

Напомним, за 5 лет крупнейшие метпредприятия уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или $6,2 млрд. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней. Но при росте тарифов государственных монополий бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.