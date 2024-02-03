Из-за долгов населения за свет государственные 'Энергоатом', 'Укрэнерго' и 'Укргидроэнерго' недополучают средства, – нардеп

Долги населения за потребленную электроэнергию приводят к тому, что государственные энергокомпании "Энергоатом", "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго" недополучают свои средства.

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Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Алексей Кучеренко.

"Все компании снабжают электроэнергию двух государственных компаний: "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" – вот именно эти две компании, согласно постановлению правительства, продают свою электроэнергию атомную и гидро для нужд населения, по регулируемой, относительно низкой цене", – сказал он.

Нардеп подчеркнул, что когда население не платит за потребленную электроэнергию, эти деньги не попадают к тому, кто ее произвел. Также они не попадают в государственную компанию "Укрэнерго", которая транспортирует эту электроэнергию.

Кучеренко добавил, что не совсем корректно использовать термин "отключение потребителей".

"Я бы говорил о прекращении поставок товара электроэнергия тем, кто не платит за этот товар. Ну согласитесь, что это абсолютно логично и разумно, потому что мы на заправках не требуем, чтобы нам без денег горючее заливали в баки, и в магазинах хлеб, яйца и другие продукты мы не требуем, чтобы без оплаты давали", – подчеркнул нардеп.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что отмена моратория на отключение должников за электроэнергию была необходима для установления справедливости между потребителями.