Из-за блокирования продаж металлолома УЗ недополучила около миллиарда гривен

С сентября прошлого года "Укрзалізниця" прекратила реализацию металлолома. Это стало неожиданностью для рынка и довольно болезненно ударило по предприятиям, ведь с временной потерей части восточных территорий зависимость от поставок железной дороги возросла. При этом средства от продажи теряет как УЗ, так и госбюджет, пишет "Центр транспортных исследований".

"По предварительным оценкам, на складах предприятий УЗ сейчас есть до 120-150 тыс. тонн металлолома. На текущий момент стоимость этого объема металлолома может составлять 0,9-1,2 млрд грн, недополучаемых УЗ. А государственный бюджет недополучил от реализации лома ориентировочно 200 млн грн", – указывает издание.

Отсутствие продаж также оказывает негативное влияние на украинских металлургов – ведь с запуском украинского черноморского коридора они получили возможность экспортировать грузы через порты Большой Одессы, и постепенно начали наращивать объемы производства. И если вопрос логистики хотя бы частично можно считать решенным, то в повестке дня – дефицит металлолома, указывает издание.

"Для металлургических предприятий очень важны ритмичность и прогнозируемость поставок. Бизнес ожидает от УЗ поставок металлолома на рынок через систему Прозорро в объемах не меньше запланированного и по тем ценам, которые будут соответствовать рыночной конъюнктуре. В то же время бизнес отмечает: сейчас от объявления тендера до окончания отгрузки проходит 4-5 месяцев, а еще 2 месяца нужно на изготовление продукции. Поэтому необходимо работать над сокращением сроков поставки металлолома от УЗ до 2 месяцев", – пишет ЦТС.

Как известно, с сентября прошлого года "Укрзалізниця" перестала выставлять на продажу свой металлолом на аукционы Прозорро. Продажи прекратились сразу после того, как Кабмин запретил УЗ продавать лом в обход системы Прозорро – потому что эта схема, по всем признакам, содержала коррупционные риски.