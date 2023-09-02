Из-за аномальной жары ТЭС сожгли больше угля со своих складских запасов – эксперт

Из-за аномальной жары и работы кондиционеров по всей стране украинские теплоэлектростанции сжигают не только добытый и закупленный уголь, но и частично из запасов станций.

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Об этом в эфире "Громадського" радио рассказал эксперт по энергетике Геннадий Рябцев.

Он пояснил, что летние пики потребления покрывает тепловая генерация, из-за чего увеличивается потребление угля на ТЭС.

"На чем работают кондиционеры? Тепловые электростанции что делают? Вырабатывают электрическую энергию. Для чего эта электрическая энергия идет? Для того, чтобы мы себя более или менее нормально чувствовали при температуре +33, +35. Оно же (уголь - Ред.) используется. Причем используется в пиковые часы, обычно утром и вечером", – рассказал эксперт.

Отвечая на вопрос ведущей, что за месяц Украина потребила до 100 тысяч тонн запасов угля, которые должны быть на этот отопительный сезон, Рябцев отметил, что из-за жары тепловые электростанции потребляют не только тот уголь, который был добыт и закуплен, но и часть из того, что было запасено на складах ТЭС.

"Это нормальная, кстати, ситуация. Потому что эти запасы, они переменные, они текучие. Это не фиксируется так, что просто закрывают состав и туда никого не допускают. Главное, чтобы приход угля был больше, чем его расход. И это обычно так происходит, например, на том же ДТЭК", – объяснил эксперт.

Как сообщалось, 5 июля склады украинских ТЭС и ТЭЦ достигли 1,5 млн тонн угля. Впрочем, уже через месяц в Минэнерго заявили, что на складах тепловой генерации накоплено 1,4 млн тонн топлива. Там объяснили, что из-за внепланового увеличения интенсивности работы тепловой генерации выросло потребление угля на ТЭС.