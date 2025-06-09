Искусственный интеллект дает малому бизнесу большие возможности, – Балан

ИИ в маркетинге и торговле открыл малому бизнесу доступ к технологиям, ранее доступным лишь крупным игрокам. Три года назад Дмитрий Балан создал ThinkAd – AI-платформу, которая автоматизирует рекламу на Amazon и помогает брендам продвигаться с минимальными затратами.

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Дмитрий Балан – признанный эксперт в области маркетинга, ИИ и цифровых инноваций, специализирующийся на разработке маркетинговых стратегий, автоматизации рекламы и оптимизации e-commerce-процессов на основе данных. Его ключевые компетенции – оптимизация стратегий платной рекламы (PPC), сокращение расходов и повышение эффективности кампаний через ИИ.

Вклад Дмитрия Балана в развитие технологий ИИ в предпринимательстве и цифровом маркетинге высоко оценен мировым профессиональным сообществом. Он вошёл в состав жюри престижных международных премий ECDMA Global Awards и Globee Awards for Disruptors 2025, где выбирают лучшие IT-решения в сфере e-commerce.

"Быть в жюри значимых премий в сфере ИТ для торговли и маркетинга – это волнительно. Автоматизация и маркетинговая аналитика здесь реально упрощают работу бизнесу и сотрудникам", – говорит Дмитрий Балан.

Кроме того, Дмитрий активно вовлечён в развитие отраслевого сообщества: он является Senior Member авторитетной международной ассоциации ECDMA (Ecommerce & Digital Marketing Association), что даёт ему доступ к закрытым экспертным сессиям и исследованиям, а также возможность влиять на развитие стандартов и трендов в digital marketing и e-commerce.

В 2022 году Дмитрий Балан запустил ThinkAd – платформу для автоматизации рекламы на Amazon, созданную без внешних инвестиций. Её цель – помочь продавцам снижать затраты, контролировать рекламу и достигать нужных результатов за счёт оптимизации ставок и отбора ключевых слов. Финальный релиз ожидается в середине 2025 года.

ThinkAd — не единственный проект Дмитрия Балана для Amazon. Он отмечает, что новички часто совершают ошибки, теряя деньги и время, а большинство курсов устарели или слишком теоретичны. Сам Дмитрий с 2017 года успешно продавал электронику на Amazon и знает нюансы изнутри. Из-за множества обещаний "быстрых денег" на рынке маркетплейсов новички часто разочаровываются. Чтобы помочь им, он создал курс Amazon Masters 2025, основанный на реальных процессах, аналитике и проверенных стратегиях.

"Моя цель – дать ученикам не просто знания, а практические маркетинговые инструменты для построения прибыльного бренда на Amazon", – говорит Дмитрий Балан. Курс Amazon Masters 2025 основан на практике: пошаговые инструкции, шаблоны и кейсы. Программа охватывает риски, конкуренцию и масштабирование рекламы. Курс прошли более 200 человек, а сообщество стало площадкой для обмена опытом.

С 2021 года Дмитрий Балан руководит Amazon-направлением в американском бренде Lev Brands. Он отвечает за аналитику, запуск новых брендов, стратегию рекламы и оптимизацию логистики. В 2024 году благодаря его решениям оборот вырос с $20 млн до $50 млн, а среднемесячная прибыль – с $250,000 до $700,000 за счёт рекламы, новых продуктов и автоматизации.

Под его руководством Lev Brands внедрил комплексный подход к маркетингу: от анализа спроса до запуска новых каналов продаж. Это позволило бренду совершить качественный скачок в росте без привлечения внешнего финансирования. По мнению Балана, сегмент e-commerce будет быстро расти, а маркетинговая автоматизация и аналитика в реальном времени станут неотъемлемой частью стратегии любого бизнеса.