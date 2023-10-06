Ищут предателей Украины и пособников России: чего достиг Госфинмонторинг с начала полномасштабной войны

Украина продолжает бороться с Россией и ее пособниками на финансовом фронте. Активно ведется розыск активов оккупантов, устанавливаются каналы финансирования диверсантов и сепаратистов. В частности, в правоохранительные органы была передана информация о 478 предателях и коллаборантах, расследуется 338 кейсов по подозрениям в госизмене.

2492 счета таких лиц уже заблокированы. В целом правоохранителям поступили данные о подозрительных финансовых операциях более чем на 140,3 млрд грн. Об этом говорится в отчете Госфинмониторинга. За 590 дней полномасштабной войны удалось добиться прогресса по многим направлениям:

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Членство РФ в FATF приостановлено

Действия России признаны противоречащими принципам FATF и грубо нарушающими стандарты организации. Ранее РФ также запретили принимать участие в текущих и будущих проектах FATF.

Кроме того, стране-агрессору запрещено участвовать в заседаниях региональных органов по типу FATF (FSRB) в статусе члена FATF. Реализуются и дальнейшие меры. Их цель – полное исключение РФ из организации.

FATF – самая влиятельная международная межправительственная антилегализационная организация. Она осуществляет мониторинг методов и контрмер по отмыванию средств и финансированию терроризма. Также организация способствует реализации санкций в глобальном масштабе.

Россия исключена из MONEYVAL

РФ 16 марта исключена из Комитета экспертов Совета Европы MONEYVAL. Таким образом, РФ не может участвовать в заседаниях Совета Европы по противодействию отмыванию средств и финансированию терроризма. До этого при участии Госфинмониторинга было приостановлено членство России в MONEYVAL.

России ограничили членство в Эгмонтской группе

Подразделение финансовых расследований (ПФР) РФ ограничено в правах членства в группе. В частности, ПФР РФ запрещается занимать руководящие, консультативные и представительские должности, проводить заседания и принимать участие в проектах.

Эгмонтская группа действует с целью улучшения сотрудничества в сфере противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма. Также она оказывает содействие внедрению национальных программ в этой сфере.

Также Россия лишилась статуса наблюдателя в APG. Речь идет об Азиатско-Тихоокеанской группе по борьбе с отмыванием денег.

Кроме того, конференция сторон CETS 198 тоже ограничила права РФ. В результате Россия лишена права голоса по любым вопросам, не относящимся к уставным функциям конференции, а участвовать в заседаниях конференции может только онлайн. Также уполномоченный представитель РФ не имеет права выполнять какие-либо функции докладчика, координатора, главы делегации, представляя конференцию, а также голосовать на выборах на руководящие должности конференции.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Госфинмониторинг Украины составил схему рисков, которые несет Россия для глобальной финансовой безопасности и мирового порядка. В частности, это нарушения разного рода конвенций, финансирование терроризма, неправомерное использование мандатов в международных организациях.

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