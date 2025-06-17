Инвесторы требуют от НКРЭКУ решить проблему накопленных в 2021-2022 годах долгов за 'зеленую' энергию

Инвесторы в возобновляемую энергетику обратились к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) с призывом решить проблему задолженности за 2021-2022 годы, которая возникла из-за действия незаконной формулы расчета небалансов.

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Соответствующее обращение направили четыре крупнейшие ассоциации, занимающиеся зеленой энергетикой в Украине. Так, инвесторы просят НКРЭКУ урегулировать задолженность по возмещению стоимости урегулирования небалансов электроэнергии, произведенной из ВИЭ, в период 15.01.2021 – 08.09.2022.

Они указывают, что проблема касается незаконного применения формулы, утвержденной постановлением НКРЭКУ №46 от 15.01.2021. Отмечается, что данная формула была признана Верховным Судом Украины противоправной.

В то же время, инвесторы призвали Регулятора признать незаконность формулы, которая действовала до решения суда от 08.09.2022, и при этом вернуться к формуле, действовавшей до 15.01.2021. По их мнению, комиссия может применять новый порядок, утвержденный постановлением НКРЭКУ №178 от 24.01.2024, как альтернативный вариант урегулирования проблемы небалансов.

Вместе с тем инвесторы предложили НКРЭКУ провести совместное совещание с их участием и ГП "Гарантированный покупатель", чтобы согласовать формулу расчета небалансов на основе судебных решений, определить срок перерасчета задолженности ГП "Гарантированный покупатель", а также разработать механизм погашения задолженности производителям зеленой электроэнергии.

"Оперативное и справедливое урегулирование ситуации с возмещением доли стоимости урегулирования небалансов электроэнергии гарантированного покупателя является критически важным для стабилизации ВИЭ в Украине, защиты прав и законных интересов производителей ВИЭ, а также для обеспечения доверия инвесторов к отрасли", – заявляют инвесторы.

Как сообщалось, по состоянию на конец апреля 2025 года задолженность НЭК "Укрэнерго" перед Гарпоком за услугу по увеличению "зеленой" электроэнергии достигла 16,3 млрд грн. Уровень оплаты за электроэнергию, произведенную в 2024 году, сейчас составляет 88,3%. В то же время расчет за 2022 год составляет лишь 63,9%.