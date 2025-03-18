Инвесторы теряют доверие к государству из-за долговых проблем, – Орлова

Государство должно усовершенствовать механизм привлечения инвесторов в строительство "зеленых" электростанций, а также завершить решение долговых проблем с тем, чтобы это побудило их к активной реализации проектов в Украине.

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Об этом пишет аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дария Орлова.

Она напомнила, что в прошлом году Украина привлекла из-за механизма зеленых аукционов инвестиции только на мини ГЭС мощностью менее 1 МВт, что в Министерстве энергетики называли позитивом. "К сожалению, уже в этом году нет большого ажиотажа на такой механизм поддержки, что указывает на более системные проблемы для инвесторов", – сообщает Орлова.

По ее словам, среди причин отсутствия заинтересованности инвесторов есть задолженность перед производителями из ВИЭ по "зеленому" тарифу, более 20 млрд грн. Также до сих пор не работают механизмы страхования от военных рисков.

"Кроме можно отметить, что наибольшей проблемой для потенциальных инвесторов в сектор ВИЭ в Украине продолжает оставаться высокий уровень недоверия к государственным инструментам поддержки", – добавляет аналитика.

Она отмечает, что сюда можно отнести и долговый кризис, и нестабильность регуляторной среды, и в целом всеобщие политические обстоятельства. "В таком случае следовало бы рассмотреть дополнительные механизмы стимула для "зеленых" инвесторов, в которых роль государства была бы меньше", – сказала Орлова.

Ранее представители инвесторов сообщали, что в Украине идет подготовка к созданию фонда, который будут финансировать международные финансовые организации, чтобы стимулировать строительство предприятий возобновляемой энергетики. Предполагается, что Фонд будет создаваться при участии международных доноров для того, чтобы инвесторы в новые предприятия зеленой энергетики имели возможность получать гарантированный уровень дохода на долгосрочный период.