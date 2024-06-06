Инвесторы призвали ввести 'зеленые' аукционы, чтобы начать строительство новых энергомощностей, – Конеченков

Государство должно запустить зеленые аукционы и установить ежегодную потребность в строительстве станций возобновляемой энергетики, чтобы инвесторы ориентировались на эти показатели и имели основания для привлечения международных инвестиций в эти проекты.

Об этом заявил в интервью журналу "Энергобизнес" председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Конеченков отметил, что такие мировые лидеры возобновляемой энергетики, как Vestas, в первую очередь принимают во внимание гарантии, предоставляемые государствами по приобретению мощностей ВИЭ на годовой основе.

По его словам, для инвесторов важны гарантии от государства и понимание возможности работать с прибылью, ведь пока все стратегии и планы действий Украины остаются достаточно теоретическими. "Производители электроэнергии из ВИЭ до сих пор ожидают решения со стороны государства вопроса задолженности на рынке ВИЭ и запуска "зеленых" аукционов", – отметил Конеченков.

По его мнению, что в текущих условиях Украина нуждается в строительстве не менее 1 ГВт ВЭС каждый год. Конеченков рассказал, что пока идет война, Украина может построить 4-5 ГВт мощности, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.

"Мы также видим еще ряд развивающихся проектов, но находятся в самом начале и требуют длительного срока для финальной реализации. Наш приоритет сейчас – те проекты, которые могут быть реализованы относительно быстро в течение 2025-2026 годов", – подчеркнул представитель инвесторов.

Ранее сообщалось, что компания "Укрэнерго" хочет избежать появления новых долгов при расчетах за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников. Также Украинская ветроэнергетическая ассоциация призывает Правительство найти финансовый ресурс для "Энергоатома" (кредиты или облигации), чтобы обнулить всю долговую цепочку – ГП "Гарантированный покупатель", ЧУПы, ОСРы, Укрэнерго и производителями из ВИЭ, задолженность перед которыми составляет 17 млрд грн.