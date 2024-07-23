Инвесторы ожидают старта 'зеленых аукционов', чтобы получить кредиты на строительство 'зеленой' генерации, – Савченко

Инвесторы в возобновляемую энергетику ожидают старт "зеленых аукционов", как инструмент государственной поддержки, чтобы получить кредиты на строительство "зеленых" электростанций.

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Об этом заявила Ольга Савченко, партнер Юридической компании ALTELAW, комментируя анонсированное проведение первого аукциона по ВИЭ на 100 МВт мощности уже осенью.

"Трудно поверить в то, что аукционы таки появятся, учитывая, что проведение первых аукционов анонсировалось еще в 2019 году, но из года в год так и не происходило", – сказала Савченко.

"Однако остается без надежды надеяться, ведь аукционы - это единственная форма государственной поддержки, которая осталась для новых коммерческих объектов генерации из ВИЭ и которая дает возможность зафиксировать хоть какую-то цену и соответственно получить кредитование для новых станций", – добавила адвокат.

Савченко пояснила, что Закон №3220 определил, что Кабмин по представлению Минэнерго не позднее 1 декабря устанавливает годовую квоту и график проведения аукционов, а также индикативные прогнозные показатели годовых квот на следующие 4 года.

Кроме квот, для каждого аукциона должно быть определено и максимальное ценовое предложение, уровень которого устанавливается регулятором.

Кроме того, отмечает эксперт, после победы на аукционе субъект должен будет продавать электроэнергию на рынке и будет получать от гарантированного покупателя только компенсацию между аукционной ценой и ценой на рынке по механизму рыночной премии.

Срок государственной поддержки механизма аукционов будет составлять 12 лет, вместо 20, как было раньше.

Как сообщалось, по мнению ЕБРР, запланированный старт "зеленых аукционов" на привлечение новых инвестиций в направление "зеленой" энергетики в Украине может иметь сомнительную эффективность в условиях наличия значительных долгов ГП "Гарантированный покупатель" за произведенную в Украине электроэнергию из возобновляемых источников.

Долг ГП "Гарантированный покупатель" перед инвесторами у станции с ВИЭ составляет 28,9 млрд грн и возникает преимущественно из-за недофинансирования развития этой отрасли со стороны НЭК "Укрэнерго". В то же время, пока идет война, страна может построить 4-5 ГВт мощности ветроэнергетики, которые находятся на высокой стадии готовности к строительству.