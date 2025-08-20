'Интерпайп' уже внедрил изменения, предусмотренные новым законом о профессиональном образовании

Компания "Интерпайп" Виктора Пинчука является примером того, как бизнес создает новую систему подготовки кадров. Об этом пишет издание"NV" в материале, посвященном масштабной реформе в системе профессионально-технического образования.

Видео дня

Новый законопроект "О профессиональном образовании", принятый парламентом в первом чтении, предусматривает больше автономии для колледжей и учебных центров, внедряет дуальное образование и более тесное сотрудничество с бизнесом. Правительство рассчитывает, что это позволит закрыть кадровый дефицит на рынке труда, где более 85% вакансий — это рабочие профессии.

"Популяризация рабочих профессий среди молодежи - это один из ключевых приоритетов нашей образовательной политики. Мы понимаем, что без сильной системы профессионально-технического образования невозможно восстановить экономику и построить современную, инновационную Украину. Поэтому сегодня государство целенаправленно меняет отношение к техническим специальностям", - рассказал заместитель министра образования Дмитрий Завгородний.

По данным МОН, сегодня в системе профессионального образования в Украине обучается более 224 тысяч студентов. В то же время, по оценкам аналитических центров и Государственной службы занятости, на рынке особенно ощутима нехватка квалифицированных кадров в строительстве, машиностроении, энергетике, транспорте и агросекторе.

Одним из примеров успешного взаимодействия бизнеса и образования является Днепр, где компания "Интерпайп" Виктора Пинчука вместе с городскими властями и учебными заведениями уже несколько лет строит новую систему подготовки кадров. Бизнес финансирует обновление учебной базы, закупает современное оборудование и адаптирует программы под нужды производства.

"Работа с профтехом и в целом с техническим образованием — для "Интерпайп" это не разовый проект, а система. Мы не остановили это направление во время войны и продолжаем инвестировать. Наш опыт — положительный, и мы готовы им делиться", — рассказала директор по коммуникациям компании Людмила Новак.

Например, в ПТУ № 2 г. Днепра благодаря партнерству с "Интерпайпом" открыли современную мастерскую станочников, которая ежегодно способна готовить 150 специалистов и повышать квалификацию еще для 120 рабочих разного возраста. Здесь возобновили обучение по направлению "Оператор станков с программным управлением", которое до этого несколько лет не преподавалось из-за нехватки современных станков.

"У нас была лицензия на специальность "Оператор ЧПУ", но без оборудования мы не могли готовить таких специалистов. Сегодня студенты учатся на тех же станках, что и на заводе, а преподаватели прошли переподготовку. Это совсем другой уровень образования", — подчеркнула директор ПТУ № 2 Инесса Мазур.

Сегодня студенты училища могут сочетать обучение с практикой непосредственно на производстве. Фактически, в Днепре уже работает дуальная модель образования, которая и заложена в новом законопроекте. Именно по такой схеме десятилетиями работают Германия, Швейцария и Финляндия: там студенты одновременно получают знания в училищах и проходят оплачиваемую практику на предприятиях. Такая модель позволяет выпускникам получить диплом и 2–3 года реального опыта работы сразу после обучения.

Днепровский кейс демонстрирует, что партнерство государства, бизнеса и образовательных учреждений способно дать быстрый результат. Если подобные практики станут системными, Украина сможет выйти на уровень европейских стран, где профтехобразование является основой конкурентного рынка труда и инновационной экономики.