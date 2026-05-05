Игорный рынок хотят переподчинить Минфину

Формирование государственной политики в сфере азартных игр и лотерей могут забрать у Минцифры и передать Минфину. Об этом сообщила нардеп Нина Южанина.

Видео дня

По ее словам, соответствующую норму добавили в законопроект №15111-д при подготовке ко второму чтению. Сам документ касается обмена налоговой информацией о доходах с цифровых платформ и выполняет обязательства Украины перед МВФ.

В то же время, как отметила Южанина, из-за процедуры доработки в него попали нормы, которые не связаны с основной темой. В итоге, документ рискует не пройти голосование в зале из-за смешивания разных по содержанию норм.

Среди авторов законопроекта – глава налогового комитета Даниил Гетманцев, а также народные избранники Андрей Мотовиловец, Александр Сова и Ярослав Железняк.

Появление "правки о Минфине" выглядит как продолжение публичной критики Гетманцева вокруг роли Минцифры в реформе рынка. Ранее тот регулярно заявлял о срыве запуска Государственной системы онлайн-мониторинга азартных игр и ставил под сомнение решение Минцифры по лицензирования операторов государственных лотерей .